共和黨不罰爭議「川粉女眾議員」民主黨嗆：訴諸表決

民主黨人要求撤除共和黨籍新科議員瑪喬瑞．格林委員會職務。（路透）

美國聯邦眾議院共和黨 領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）今天表示，民主黨 人要求撤除共和黨籍新科議員瑪喬瑞．格林(Marjorie Taylor Greene)的委員會職務一事，會讓國會分心；對此，眾院 議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，明天要將此事訴諸表決。

格林先前擁護極右派團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，論點包括不實指稱重量級民主黨人是戀童癖圈子的一部份。CNN報導，格林當選眾議員之前，曾支持處決民主黨人，包括眾院議長波洛西。

路透社報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）在聲明中並未提到任何懲處格林的行動。

麥卡錫在聲明中表示，格林過往的言論「不代表眾院共和黨團大會的價值或信仰」。據CNN報導，麥卡錫並未宣布任何對格林的制裁措施，而是表示會「要她信守諾言」，即對自己以後的言論更加謹慎。

麥卡錫說：「我瞭解瑪喬瑞（格林）的言論讓許多人深感受傷，因此我提供多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）降溫、處理這些顧慮的方法。不一同合作，民主黨人反而選擇火上加油，採取空前手段，要在另一黨的委員會職務方面進一步擴大他們的政黨勢力。」

不過，格林的爭議行徑連自家人都看不下去。參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）日前痛批格林擁抱「瘋狂謊言和陰謀論」，是「共和黨的毒瘤」。

眾院議長波洛西表示，麥卡錫已表明不會對格林支持暴力行為等一連串的爭議發言採取行動。

民主黨籍的波洛西表示，由於麥卡錫「懦弱地拒絕處理格林」，眾院明天將進行表決，拔除格林在眾院教育與勞工及預算委員會職務。