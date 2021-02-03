審慎用詞引發小騷動 國務院：拜登維持一中政策

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。美聯社

美國 國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日表示，美國的一個中國政策並未改變，拜登 政府依循一中政策無誤；不過普萊斯在面對此問題一度停頓，引發一陣小騷動，他解釋是因為自己想謹慎措辭。

普萊斯在例行簡報會中，在答覆緬甸問題與美國駐聯合國大使任命問題後，記者詢問普萊斯，「拜登政府是否維持一中政策」，看著新聞資料的普萊斯並未抬頭，停頓了一兩秒鐘沒開口，引發現場記者議論，有人開玩笑稱「找到新聞點了，普萊斯無法回答這問題？」

普萊斯表示，不是的，只是因為他想非常謹慎措辭，「是的，答案是我們的政策沒有改變，它沒有改變。」

相較面對中東與緬甸問題應答如流，普萊斯在談論一中政策仍不時思考停頓，最終只強調政策未變。

記者再度追問「所以拜登政府維持一中政策？」普萊斯表示，「是的這沒有改變，當然，基於一中政策的指導，無誤。」

普萊斯的謹慎也許其來有自，2016年初，時任美國國務院發言人柯比（John Kirby，現任國防部發言人）在答覆台灣 議題時，一度將台灣代稱為「一個國家」，稱不討論一個國家的內部政治，引發現場記者連番追問台灣是不是國家。

柯比一度招架不住，試圖表示他沒這麼說，最後板起臉孔，連續說了三次「一個中國」，還敲著發言台說，「我們的政策沒變。」結束這段台灣是否為國家的對話。