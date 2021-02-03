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魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

貝佐斯掌亞馬遜26年 最大成就是這兩項

編譯湯淑君／綜合外電
亞馬遜執行長貝佐斯。美聯社
亞馬遜執行長貝佐斯。美聯社

亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯2日宣布，第3季將交出執行長兵符。他準備交棒時，這家電子商務公司正攀抵事業巔峰，上季營收破天荒突破千億美元大關。但若用某些標竿來衡量，貝佐斯的表現顯得還差人一截。

美國巴隆周刊（Barron's）專欄作家魯特（Al Root）指出，根據彭博資訊的全球億萬富豪榜，貝佐斯目前身價略低於2,000億美元，是世界第二大富豪，全球首富頭銜最近被特斯拉執行長馬斯克取代。

亞馬遜到今年底可望成為全球營收第二大企業，僅次於沃爾瑪（Walmart）； 就市值而論，則可望成為第三大公司，仍落後微軟和蘋果。

當然，若說貝佐斯掌管亞馬遜這26年來稱不上極其成功，是荒謬之辭。亞馬遜股價平均年漲幅約38%，持續近25年皆然；對照下，標普500指數同時期平均年報酬率僅6.6%。

如今，市場將寄望於貝佐斯欽定接班人傑西（ Andy Jassy），接掌執行長後繼續領導亞馬遜持盈保泰、再創巔峰。53歲的傑西領導雲端運算部門AWS成為亞馬遜旗下事業「王冠上的珠寶」，接掌整個公司被視為眾望所歸的明智選擇。

未來數月，傑西的表現勢必會受到放大檢視。但投資人的觀察視野不應只局限於亞馬遜短期的財報數據和股價表現。

魯特提醒投資人別忘了，貝佐斯執行長任內兩大成就和留下的教訓是：一，卓越的管理，這永遠至關重要。二，前瞻的願景加上執行力，這是創造優於市場平均報酬率的神奇公式。到頭來，這才是衡量「成功」與否的真正標竿。

亞馬遜 貝佐斯 營收

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