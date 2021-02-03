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馬斯克為什麼暫別推特？有跡可循

編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

美國電動車大廠特斯拉公司執行長馬斯克（Elon Musk）2日在個人推特帳號宣布，他將「離開推特一陣子」，留給將近4,500萬個粉絲費人猜疑的問號。就日理萬機的大企業執行長而言，馬斯克在推特相當活躍，為何突然宣布暫離？

巴隆周刊（Barron's）報導，近來馬斯克頻頻推文談網路論壇Reddit、散戶大軍買美國遊戲股GameStop軋爆空頭大戶、加密幣等。在GameStop掀起華爾街狂潮後，馬斯克突然宣布暫別推特，兩者之間是否有直接關聯，引起眾人聯想。特斯拉公司對此未立即發表評論。

彭博資訊專欄作家羅倫特（Lionel Laurent）表示，從馬斯克暫停推特活動可見 ，他對於在推特談股票、加密幣等資產行情「似乎變得比較不安」。羅倫特認為，「隨著監管當局開始調查可能的市場操縱行為，並警告一些不幸的當沖客可能重摔落地，他們無疑會做出自己的結論」。

華爾街日報指出，馬斯克運用社群媒體的非傳統方式備受粉絲讚賞，但「他的推文有時會遊走法律灰色邊緣」。2018年馬斯克推文就曾引起美國證管會（SEC）關切，他當時推文宣稱已取得讓特斯拉下市所需的融資。後來，他也曾短暫離開推特，直到與SEC達成和解（條件包括罰款、卸下特斯拉董事長職務、加強發言自制），才重返推特發聲。他也曾在2019年和2020年暫離推特平台，但只暫停幾天。

馬斯克在2019年2月推文誇口表示，特斯拉將在那年出貨50萬輛車。事實上，特斯拉2019全年產量實際成長50%，達到37萬輛左右，還需要再費時一年多，才抵達50萬輛大關。2020年受新冠肺炎疫情影響，特斯拉交貨量略低於50萬輛。

最近馬斯克推文再度引人側目。一周前他推文：「Gamestonk!」（「stonk」是網路上對「stock（股票）」的戲稱，通常用在興高采烈描述股價急漲或暴跌情況。）馬斯克顯然指GameStop股價狂飆一事。

馬斯克也附上Reddit討論版「華爾街押注」（WallStreetBets）的連結，而該板在GameStop散戶投資人軋空大戶狂潮中扮演核心角色。GameStop股價上周飆升400%，1月底以每股325美元收盤，2日收盤則狂瀉60%，跌到90美元。

馬斯克另外還在推特上貼出一幅仿造《Vogue》雜誌封面的圖片，只是登上封面的是隻狗，標題打上「Dogue」。他去年12月推文說：「一個字： Doge。」Doge俗稱「狗狗幣」，是一種加密幣。狗狗幣行情已從12月的不到1美分，暴漲到超過3美分。

GameStop相關軋空行情似已退潮，狗狗幣近日來也從約5美分的高峰滑落到3美分。白銀，另一個Reddit論壇話題資產，2日價格也回落。

羅倫特在彭博專欄指出，馬斯克一周來用「推特」按鈕左右市況後，宣布暫時撤退，適逢社群媒體驅動的小型飆股、金屬和加密幣行情飆升狂潮退潮，足見這種網路社群助漲行情的推力有其限度，因為不論跟進的群眾有多麼大群，這些投機活動涉及「龐大自我利益」。初期鼓勵眾人買進的煽動者，也許早就獲利了結、落袋為安了。

馬斯克 推特 特斯拉

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