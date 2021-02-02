我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

美國防部準副部長：美台需緊密合作 支持台灣自我防衛

記者張文馨／華盛頓報導

美國國防部副部長被提名人希克斯（Kathleen Hicks）2日在聯邦參議院軍事委員會作證表示，美國應強化自身嚇阻能力，台灣也要致力防衛。

參議員霍利（Josh Hawley）詢問，在美國強化自身嚇阻能力，抵禦他國侵略同時，中國是否還會試圖對台灣施壓，製造既成事實？希克斯表示，她認為可能性較小；美國應強化自身嚇阻能力，台灣也要致力防衛。

當參議員史考特（Rick Scott）詢問，要如何使中國了解到，美國認真捍衛台灣？希克斯表示，美國必須明確對台承諾，美國總統拜登已經做到這件事，國會過去40年也對台表達強力支持，一貫明確表示美國會落實台灣關係法的要求、履行六項保證，也會依據美中三聯合公報行動，這是重中之重。

希克斯表示，2021財年的國防授權法（NDAA）要求美國落實「太平洋威懾倡議」，這給了美國機會強化自身的嚇阻能力，至於台灣，她認為美國需要與台灣緊密合作，確保美國支持台灣的自我防衛。

希克斯為拜登政府中首位提到「六項保證」的國防要員，國務院上月23日首度表達台灣議題立場時，重申台灣關係法與六項保證，並敦促北京停止施壓，與台灣進行有意義對話。

過去美國政府向來以「一法三公報」（台灣關係法、美中三聯合公報）為對台政策基礎，川普執政時期國防部和國務院，將雷根總統備忘錄「六項保證」檯面化，多次與一法三公報並列，並解密六項保證內容。

此外，對於中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪1日在美中關係全國委員會演說表示，希望美方落實美中三聯合公報承諾，信守「一個中國原則」，尊重中方在台灣問題上的立場與關切，也停止干預中國對西藏、新疆與香港的治理。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）2日回應，敦促北京停止對台灣實施軍事、外交與經濟壓力，與台灣民選領導人進行有意義對話。

至於中國，普萊斯表示，美國已經談論很多戰略方針，美中正在進行激烈的戰略競爭，中國傷害美國勞工與科技優勢、威脅美國同盟、影響國際組織，及嚴重侵犯人權；美國將採取行動應對中國的竊取國防優勢等侵略和壓迫行動。

「在有限的基礎上與中國合作也是美國國家利益，氣候變遷就是一例。」普萊斯比喻，就像是邊走路也可以邊嚼口香糖，美國會與中方在部分議題合作，應對一些挑戰。

普萊斯說，拜登的首要任務是與印太與歐洲地區的親密盟友接觸，重建夥伴關係，與這些盟友夥伴保持同步，且美中會在多領域進行交往。

美國 台灣 中國

上一則

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

延伸閱讀

喊話拜登 楊潔篪：中國14億人的民族感情是碰不得的

喊話拜登 楊潔篪：中國14億人的民族感情是碰不得的
拜登的中國政策智囊 鷹派老將與新世代中國通

拜登的中國政策智囊 鷹派老將與新世代中國通
疫苗接種加快 拜登政府未來3周每周發1050萬劑

疫苗接種加快 拜登政府未來3周每周發1050萬劑
紐時：拜登將簽3道移民相關行政命令

紐時：拜登將簽3道移民相關行政命令

熱門新聞

拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

2021-02-02 03:00
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世
美國達抗疫里程碑：疫苗接種人數超過確診病例

美國達抗疫里程碑：疫苗接種人數超過確診病例
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀