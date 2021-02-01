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共和黨提紓困支票調降至千元 拜登晤10議員磋商

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共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

拜登總統1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議；領軍的共和黨籍緬因州聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)在會後表示，與拜登討論成果豐富，會談氣氛也相當友好。

柯林斯1日晚間在白宮外接受媒體訪問時說，雙方在會中充分地交換意見，「但我們並未預期今晚就會達成協議，沒有人認為一場兩小時的會議就能談出結果」。她說，會中同意雙方將有助理層級的後續對話與進度追蹤，共和黨參議員也還會與拜登或副總統賀錦麗見面討論。

針對拜登提出的規模1兆9000億元的疫情經濟紓困法案，柯林斯等共和黨參議員1日在會中，當面向拜登、賀錦麗及白宮高層幕僚提出6180億元的「縮減版」紓困法案替代版本，具體項目包括將紓困支票金額從拜登版本的1400元調降到1000元，並且修改領取紓困支票的年收入標準，只針對較低收入民眾發放。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)1日發表聯合聲明指出，國會有責任為受到疫情衝擊的美國民眾迅速通過範圍廣大的紓困法案；聲明中說：「如果沒有行動，代價將變得越來越嚴重，而拿出果斷行動的時機，就是現在。」

為了避開共和黨的阻撓，民主黨籍國會議員1日提出聯合預算決議(joint budget resolution)，開始準備單靠民主黨票數逕行表決通過拜登版本的疫情紓困法案。

根據聯合預算決議內容，各委員會須在16日前提交拜登政府提出的「美國援救計畫」(American Rescue Plan)草案，內容包括將400元聯邦失業補助津貼發放期限延長到今年9月、為民眾發放1400元紓困支票以及1600億元的疫苗配送及病毒檢測經費。

拜登總統(右二)1日與十位共和黨籍聯邦參議員柯林斯(右一)等在白宮見面，氣氛友好...
拜登總統(右二)1日與十位共和黨籍聯邦參議員柯林斯(右一)等在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商。右三為副總統賀錦麗，背對者為參議員羅穆尼。(路透)
十位共和黨籍聯邦參議員1日就紓困案在白宮面見拜登總統後，在白宮外受訪說，雙方在會...
十位共和黨籍聯邦參議員1日就紓困案在白宮面見拜登總統後，在白宮外受訪說，雙方在會中有了非常好的意見交換。圖中講話者為聯邦參議員柯林斯。(Getty Images)

拜登 紓困 共和黨

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