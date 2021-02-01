布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

美國新任國務卿布林肯今天接受上任後首場電視專訪時，嚴詞批評中國對疫情處理不透明，以及破壞讓香港維持自治的承諾。美聯社

美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）1日接受媒體MSNBC專訪，他重申將以實力與中國 接觸，接受香港 難民，且不排除對北韓實施更多制裁，在朝鮮半島去核化的目標上，與更多盟友展開合作。

布林肯在專訪中，談及中國、俄羅斯與北韓等議題，對於多數川普政府執政末期的重要決策，布林肯均稱全面檢視中，沒透露是否改弦易轍。

布林肯說，美國正在全面檢視俄羅斯一系列「深切擾人」（deeply deeply disturbing）的行動，包括對反對派人士使用化學武器、影響美國選舉、發動駭客攻擊，及懸賞美軍性命。

布林肯表示，美國將基於通盤檢視的結論，採取行動捍衛利益，並抵抗俄羅斯侵略行為。

有關中國，布林肯表示，中國無疑是最大挑戰，也是複雜的，美中在此有競爭面向，也有合作可能，無論美國要如何處理對中關係，都必須以實力和中國接觸，而非弱勢。

布林肯表示，實力來自於強健的盟國、積極投入國際組織、為價值挺身而出、足以抵禦中方侵略的軍事部署，以及投資美國民眾以利於競爭；「好消息是，這些面向都在我們全面掌握之中。」

被問到美國是否應該比照英國，接納逃離壓迫的香港難民，布林肯給了肯定答案，他說，中國過分地破壞應許給香港的承諾，當捍衛權利的港民成為逃離中共威權的難民，美國應該給予他們庇護。

至於北韓，布林肯說，北韓是日漸惡化的問題，美國總統拜登要求他的第一件事，就是通盤檢討所有對北韓政策，清點手上可用的工具，推動朝鮮半島去核化，包括更多制裁、與盟友更多合作與外交激勵等，接著才會決定下一步。

當主持人問到布林肯是否會在出訪計畫中，優先考慮訪問北韓或伊朗，布林肯說，他會先考慮歐亞的親密盟友，希望很快能成行。