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拜登：考慮制裁緬甸並呼籲國際夥伴合作支持咎責

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拜登：考慮制裁緬甸並呼籲國際夥伴合作支持咎責

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登美東時間1日透過聲明表示，立即檢視考慮制裁緬甸。美聯社
美國總統拜登美東時間1日透過聲明表示，立即檢視考慮制裁緬甸。美聯社

緬甸軍方在當地時間1日發動政變，逮捕國務資政翁山蘇姬及總統溫敏，美國總統拜登美東時間1日透過聲明表示，立即檢視考慮制裁緬甸。

拜登表示，緬甸軍人奪權，逮捕翁山蘇姬等人，並宣布進入國家緊急狀態，都是對國家的民主法治交接的直接攻擊；在民主國家，武力不應被用於反對人民意志，或意圖抹去可信的選舉結果，緬甸政權和平交接程序應該受到尊重。

拜登說，國際社會應團結一致要求緬甸軍人立即放棄他們奪取的權力，釋放他們拘禁的運動者和官員，移除所有通訊限制，並避免對人民施暴。

拜登說，美國會與區域和世界夥伴合作，支持重建緬甸的民主與法治，也要確保破壞緬甸民主過度者負起責任。

「美國過去十年來基於其民主進展，取消對緬甸的制裁；現在情勢逆轉，美國將會立即檢視，並採取適當行動。」拜登表示。

緬甸軍方1日逮捕翁山蘇姬及所屬「全國民主聯盟」（NLD）的要角，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在訊息確認後不久，發布聲明表示，美國反對任何企圖改變緬甸去年11月民主大選結果的行為，若不撤銷相關舉動，美方將對應負責任者採取相應措施。

國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，籲緬甸軍方釋放所有政府官員和公民領袖，尊重緬甸百姓在去年11月8日選舉中展現的人民意志；美國與渴求民主、自由、和平與發展的緬甸民眾站在一起，軍方必須立即取消行動。

緬甸 美國 拜登

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