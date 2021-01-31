10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

緬因州聯邦參議員柯林斯(右一)、猶他州聯邦參議員羅穆尼(左三)等31日聯名致函拜登總統，要求協商縮減疫情經濟紓困法案規模。(Getty Images)

緬因州聯邦參議員 柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)等在內共十位共和黨 籍國會議員，31日聯名致函拜登 總統，要求與拜登見面協商縮減疫情經濟紓困法案規模，具體措施則包括將紓困支票金額降低到1000元等，並且只針對較低收入民眾發放。

拜登則表示，願意與共和黨國會議員會商。根據參院民主黨團原本計畫，紓困法案將在周一開始速審速決。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)31日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，已收到共和黨國會議員來函，白宮將會仔細研究。

狄斯強調，重點在於要讓法案盡快通過。至於拜登是否將接受規模縮減的紓困法案，狄斯則不願評論。

十位共和黨籍聯邦參議員在信中呼籲拜登，不要單憑民主黨票數而讓規模1兆9000億元的疫情經濟紓困法案在國會通過，不妨考慮共和黨所提出、預算規模只須三分之一的法案版本。

根據共和黨參議員提案內容，總計6000億元的縮減版本紓困法案中，1600億元將做為新冠疫苗、病毒檢測、染疫治療及添購個人防護裝備之用。

另外，拜登希望對個人年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅家庭年收入15萬元民眾發放的1400元紓困支票，在共和黨版本提案裡則縮減為1000元，同時修改領取支票的資格門檻，只針對個人年收入5萬元以下、家庭年收入10萬元以下民眾發放。

共和黨版本提案也降低了拜登提出的延長失業津貼。根據拜登提案，失業津貼將從每周300元調高到400元，期限也將從3月中旬截止延長到9月。

參與聯署的還包括俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)、猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)、西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)、印第安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)、肯薩斯州聯邦參議員莫朗(Jerry Moran)、南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)、北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)。