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拜登想讓8年級以下重回校園 教師工會反對 佛奇不贊成

編譯徐薏茹／綜合31日電
拜登總統重視全美學童如何返校上課，但各州學校當局與教師工會的協商往往阻礙返校上學的主因。圖為紐約市曼哈頓區公校教師去年9月歡迎學生返校上課。(美聯社)
拜登總統重視全美學童如何返校上課，但各州學校當局與教師工會的協商往往阻礙返校上學的主因。圖為紐約市曼哈頓區公校教師去年9月歡迎學生返校上課。(美聯社)

拜登總統計畫在4月底前讓幼稚園到8年級的學生重新回到學校上課，有力的教師工會正試圖阻撓重新開放校園，工會堅持這是為了保護教師、學生及他們的家庭。

首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)日前在與教師工會的線上會議中表示，要按拜登的進度表重新開放校園不太可能，佛奇憂心變種病毒未來可能帶來的影響。

民主黨教育改革計畫負責人傑佛里斯(Shavar Jeffries)說：「我們將看到孩子越來越落後，尤其是低收入戶的有色人種學生。」他指出學生離開校園這麼久可能會有很大的傷害。拜登要求撥款1300億元給學校，以解決工會及校方的擔憂，不過還不確定此提案能否在國會過關。

公衛官員指出，依據加州的疫情，目前要開放校園還為時甚早，但有團體推動等公衛標準符合要求就盡快開放校園。一名母親表示：「我覺得數據會證明處境最不利的是那些來自低收入戶、有色人種家庭、接受特殊教育、有學習差異、無家可歸和被收養的孩童。」

截至1月初，一項抽樣調查顯示大約有三分之一的學生自去年3月起一直在線上上課，大部分為都市地區。自去年3月關閉學校以來，亞特蘭大上周首度開放部分學生回歸學校授課，其餘計畫在3月初開放的地區包含內華達州克拉克郡、拉斯維加斯、密蘇里州堪薩斯城、波士頓以及俄亥俄州等；紐約市較低年級的學生已經可以選擇去學校上課。

傑佛里斯認為都市地區開放校園較為困難有幾個原因，其一是稠密的人口、再來是大多數人倚賴大眾運輸，具有相當高的傳染風險，另外都市地區許多學生的父母為第一線工作人員，增加他們被感染的風險，傑弗里斯提到最主要的阻礙還是教師工會的強烈反對。

而在芝加哥，政府與教師工會仍未協調成功，市長萊特夫特(Lori Lightfoot)堅持幼稚園到8年級約6萬多位學生及1萬名教職人員，預計在1日回到校上課，但芝加哥教師工會拒絕遵從此計畫，增加教師罷工的可能。

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