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GameStop席捲股市 像極川普崛起背後的民粹怒火

記者胡玉立／綜合報導
散戶投資人合力衝高電子遊戲零售商「遊戲驛站」股價，顛覆華爾街股市。美聯社
散戶投資人合力衝高電子遊戲零售商「遊戲驛站」股價，顛覆華爾街股市。美聯社

散戶投資人合力衝高電子遊戲零售商「遊戲驛站」(GameStop)股價，顛覆華爾街股市，金融專家目睹華爾街正在發生的事，認為與民粹主義的暴起有相似之處；民粹主義推動了川普崛起掌管政治大權，助長挺川暴民在三周前衝入國會大廈企圖推翻大選結果；儘管這兩起事件不能相比，但它們各自以極端戲劇化的方式，凸顯「社群媒體與烏合之眾的力量」。

曾在前總統川普任內當了11天白宮聯絡室主任的金融界人士史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)談到GameStop事件時宣稱：「我們正在見證金融界的法國大革命」。其他金融分析師認同他的說法。

行為金融諮詢公司MarketPsych共同創始人墨瑟(Frank Murtha)表示，「我們開始意識到，傳統規範不必然管用；規則，只有在很多人願意遵守的情況下才見效。」

墨瑟說，華爾街和華府發生的事「顯示社會存在極大的失望和憤憤不平。這些人會採取行動是很自然的，大部分是為了反擊他們認為社會上不公義的力量。他們找到了某種反擊之道。」

散戶投資人對抗華爾街和川普支持者組織起來向國會進攻，都是先轉向社群媒體。

拒絕接受川普敗選結果的暴民衝入國會大廈前幾周，在Parler等社群媒體網站和其他網路論壇，散發在華府大規模集結示威抗議的計畫。

散戶投資人則是使用社群媒體Reddit聊天室「華爾街賭博版」(WallStreetBets)，齊力炒熱不斷被對沖基金大戶做空的GameStop股價，向華爾街發動攻擊。

運動就在彈指間迸發。

Reddit共同創辦人歐荷尼恩(Alexis Ohanian)28日對財經新聞頻道CNBC表示，「我的確認為這個時刻意義重大。我不認為我們可以重回之前的世界，因為這些社區是與網路相連的副產品。無論是哪個平台，都是新常態。」

歐荷尼恩還說，「過去十年或15年社群媒體和所有基礎設施興起，成就了現在的網路，為許多行業帶來由下而上的革命；媒體如此，許多領域也如此。而現在，就發生在金融界。」

社群媒體 華爾街 川普

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