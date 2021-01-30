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拜登推15元最低時薪 共和黨反對 民主黨也有雜音

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音

編譯盧炯燊／綜合30日電
拜登總統計畫提高聯邦最低時薪到15元，面對的阻力愈來愈大。圖為拜登30日前往華府聖三一天主教堂。(路透)
拜登總統計畫提高聯邦最低時薪到15元，面對的阻力愈來愈大。圖為拜登30日前往華府聖三一天主教堂。(路透)

拜登總統計畫提高聯邦最低時薪到15元，面對的阻力愈來愈大，因為除了共和黨的強烈反對，也遭到民主黨內一些中間派的質疑。

拜登是在他的1.9兆元疫情紓困及經濟刺激計畫裡，提出最低時薪15元，可以肯定在國會辯論期間，共和黨會強烈反對。

現行聯邦最低時薪是7.25元，但多數州另有規定州的基本工資，目前已有17個州的時薪15元或以上；但將聯邦最低時薪正式定在15元，即使民主黨方面也難以預測是否全部50位參議員都支持，儘管幾乎所有民主黨參議員都表示贊成增加現時的最低時薪，但迄今僅有38人明確支持增加至15元。

從調高最低時薪問題上，也暴露了民主黨核心小組的分歧，也成為拜登能否迫令國會按照其議程行事的一個考驗。

到目前為止，民主黨仍有12名參議員，包括中間派的西維州參議員曼欽(Joe Manchin)及拜登親密盟友，德拉瓦州參議員孔恩斯(Chris Coons)仍未支持未來四年，逐步提高最低時薪至15元的最低工資「提高工資法案」。

這12個被視為中間派的人物，其中11人過去都曾表示要提高最低時薪至10.10元與12元不等，然而當提及15元的具體數字時，頓時裹足不前，反映出他們對這個計畫的懷疑態度。

參院多數黨領袖舒默的前助理，現是中間派智庫組織「Third Way」執行副總裁凱斯勒(Jim Kessler)認為，民主黨人一致同時必須提高最低工資，問題在於有多高及多快。

共和黨方面，反對這個方案的人愈來愈多，其中眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)的共和黨最高代表布雷迪(Kevin Brady，德州)就質疑提高最高時薪與新冠疫情刺激方案有何關係。

因此拜登若希望兩黨支持他的紓困方案，極有可能被迫放棄調高時薪計畫。

最低時薪 民主黨 拜登

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