散戶起義空頭繳械 其實華爾街上獲利的大有人在

在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

散戶小兵靠著網路論壇Reddit集結戰力，熱捧GameStop等股票 ，擊退華爾街放空大戶，被描述為「民粹主義者的市場起義」。但在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，並不是所有華爾街大咖都被鬥到棄械投降，仍有一些隔山觀虎鬥的公司，甚至同樣受惠於持股價 值飆漲，或把股票借給放空者來獲利。

路透報導，美國證管會（SEC）前首席經濟學家Larry Harris表示，許多投資人尚未獲利了結，而太晚入手的散戶，一夕致富的美夢恐將幻滅，但在此刻，早就持有GameStop股票的傳統投資人想必樂開懷，「長線投資的機構才是最大贏家」。

由於網軍散戶搶進被法人大幅做空的股票，推升電玩遊戲零售商GameStop、連鎖影院AMC和手機製造商黑莓（BlackBerry）的股價，上周均出現驚人漲勢，放空這些個股的避險基金大戶被迫平倉，損失高達數十億美元 。

然而，這對某些基金而言卻是大好消息。例如根據最近揭露的文件，富達低價股基金（Fidelity Low-Priced Stock Fund）握有200萬股GameStop股票，按該股周四（28日）盤中最高價位482.95美元來計算，該基金的持股價值逼近10億美元；這些股份價值在1月初僅約為3,300萬美元。

與此同時，借券給放空者的資產管理巨頭，也可能已大賺一筆。根據DataLend的數據，這類活動去年在全球創造76.6億美元的營收。而全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）去年靠借券賺得的營收，創下歷年新高。

美國知名私募基金銀湖（Silver Lake）也是贏家之一，隨著AMC股價在上周三（27日）猛漲301%，該公司順勢將6億美元的可轉債轉換為AMC股票。

券商和造市商同樣歡欣鼓舞。全美最大線上券商嘉信理財（Charles Schwab）、Citadel證券等業者已從爆大量的交易中獲利，美國證券交易所周四（28日）的成交量為195.8億股，高於近20個交易日平均成交的148.6億股。