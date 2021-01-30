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Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

聯合新聞網 / 綜合報導
美國論壇Reddit散戶與華爾街做空機構的大戰持續延燒，除了GameStop的股價不斷飆升之外，連幣圈都受到了影響，原起因於一個玩笑的狗狗幣(Dodecoin)，也在幾天內飆漲了800%。圖／ingimage
美國論壇Reddit散戶與華爾街做空機構的大戰持續延燒，除了GameStop的股價不斷飆升之外，連幣圈都受到了影響，原起因於一個玩笑的狗狗幣(Dodecoin)，也在幾天內飆漲了800%。圖／ingimage

美國論壇Reddit散戶與華爾街做空機構的大戰持續延燒，除了GameStop的股價不斷飆升之外，連幣圈都受到了影響，起因於一個玩笑的狗狗幣(Dodecoin)，也在幾天內飆漲了800%。

先前因在Reddit論壇「華爾街押注」（WallStreetBets）鄉民號召買進下，GameStop股票本周來已飆升逾400%，迫使一些投資大戶認賠軋平放空部位，這種拉抬形式也延燒到了幣圈，原作用於打賞的狗狗幣價格自27日迄今已飆漲超過800%。

狗狗幣突然飆漲的原因，有很多人認為是與GameStop炒作受限相關，因散戶與巨鱷的戰爭已全然不受控，而許多交易平台為了反制散戶祭出了不少交易限制，於是散戶才轉移戰地。

在狗狗幣突破歷史新高後，特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)也在Twitter貼出一張仿Vogue雜誌封面的Dogue，此舉讓許多人認為馬斯克也支持炒狗狗幣的行為。

馬斯克先前不僅表示支持GameStop的炒作行為，也指名狗狗幣是他最愛的加密貨幣，而Reddit論壇也沒放過帶風向的機會，利用GameStop的「成功例子」要人們將狗狗幣推升至1美元

據CNBC報導，CoinMarketCap的實時價格跟踪數據顯示，馬斯克這一舉動更足以使彼特幣的價格飆升20%，在幾個小時內其價值就從32,000美元飆升至37,000美元以上。

至於狗狗幣的交易價格，目前不僅在大幅波動，而且各平台價格差異巨大，週五一度飆升至0.0751美元，與24小時前相比漲幅高達8倍。

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