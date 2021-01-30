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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

GameStop掀起對做狂潮 美股震盪恐怕有增無減

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人擔心，美股接下來震盪有增無減。美聯社
投資人擔心，美股接下來震盪有增無減。美聯社

美國股市周五大跌，創下去年10月以來單周最大跌幅，除反映新冠疫情拖累經濟的疑慮揮之不去，本月席捲華爾街的交易狂潮仍一波未平一波又起。投資人擔心，美股接下來震盪有增無減。

道瓊工業指數周五大跌620.74點收29,982.62點，跌幅2%。史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.9%和2%。一周下來，美股三大指數跌幅介於3.2%至3.5%之間，是10年來表現最差的一周。

台積電ADR周五大跌3.4%，費城半導體指數也跌1.6%，周線各下跌5.9%和6.1%。

美股有「恐慌指數」之稱的Cboe波動率指數收在32.4，11月初以來首度站上30以上，遠高於長線在20以下的水準。

長期投資人青睞的亞馬遜、特斯拉和臉書（Facebook）周五和本周也都下跌。蘋果（Apple）和Google母公司Alphabet也收低。DataTrek Research創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）表示，五大科技股下跌，與散戶和華爾街專業投資人對做有直接關係。柯拉斯說，如果大型投資公司做空部位一直賠錢，就得出脫一些賺錢的股票來變現。

本周，散戶繼續湧進被法人嚴重做空的股票，遊戲驛站（GameStop）股價飆漲400%，AMC娛樂大漲278%。

部分投資人漸漸擔心，GameStop等散戶追捧的股票波動太大，可能引發美股過度狂熱，進而加劇大盤震盪。

D.A. Davidson財富管理主管拉根（James Ragan）表示，GameStop這類投資行為「勢必讓我們有點憂心」。「最起碼得提防市場有可能進入修正」。

如此瘋狂交易，淹沒本周蘋果、微軟等科技巨人優於預期的財報佳績。蘋果本周大跌5.1%，也有投資人認為這反映的是獲利了結。

不過，如果被軋空的避險基金被迫出售其他股票來回補空頭部位，美股可能加劇震盪，是否演變為大盤的更大風險，也值得觀察。至於散戶追捧個股的交易本身，也可能是泡沫成形的最新徵兆。

投資 指數 美股

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