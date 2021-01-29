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拜登政府檢視前朝國安措施 美中貿易協議也在內

中央社／華盛頓29日電
白宮新聞秘書表示，拜登政府將檢視前總統川普任內實施的所有國安措施，包括去年1月簽署的美中第一階段貿易協議。美聯社
白宮新聞秘書表示，拜登政府將檢視前總統川普任內實施的所有國安措施，包括去年1月簽署的美中第一階段貿易協議。美聯社

白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）今天表示，拜登政府將檢視前總統川普任內實施的所有國安措施，包括去年1月簽署的美中第一階段貿易協議

路透報導，莎奇在白宮簡報會上被問到總統拜登是否仍視協議有效時說：「由於這與我們的國安方針有關，前任政府實施的一切都正在接受檢視，所以我不認為相關事務仍在推展。」

莎奇說，拜登政府的工作重點在於「根據實力處理美中關係，也就是與我們的盟友和夥伴協調溝通，看要如何與中國合作」。

川普去年1月與中國國家主席習近平簽署美中第一階段貿易協議，緩解將近18個月來的貿易戰。美中雙方各有數以千億美元計的貨品在這場貿易戰中遭對方針鋒相對的關稅打擊，也拖累世界前兩大經濟體間的貿易。

依據協議，北京承諾將以超過2017年進口幅度，在2年內加碼採購美國農產、製造業商品、能源與服務，總值達2000億美元，但中國去年採購量遠未達標。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年席捲全球並重創各國經濟。美國智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員鮑恩（Chad Bown）本月公布分析顯示，中國去年對美商品採購，比協議所承諾的量少42%。

財政部長葉倫（Janet Yellen）上週透過書面答詢國會議員時，提出全面檢視中國執行貿易協議情形。

中國 拜登 貿易協議

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