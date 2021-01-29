我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

莉茲錢尼挺彈劾 川普集中政治資源要拉她下台

記者顏伶如／綜合報導
懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼，由於支持彈劾川普，如今遭到川普集中政治資源展開秋後算帳。(美聯社)
懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼，由於支持彈劾川普，如今遭到川普集中政治資源展開秋後算帳。(美聯社)

就在眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)與前總統川普積極尋求團結的同時，前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)，由於支持彈劾川普，如今遭到川普集中政治資源展開秋後算帳。

消息人士透露，川普對於如何取消錢尼身為眾院共和黨團第三號人物的領導資格，以及如何安排對手在接下來的初選挑戰錢尼一事，近來頻頻與共和黨盟友共商意見。

據指出，川普也對盟友出示挺川的「拯救美國」政治行動委員會(Save America PAC)委託進行之民調指出，錢尼支持彈劾川普後，在故鄉懷州名譽已經受損；川普也鼓勵盟友應該把這些狀況在電視上廣為宣傳。

「拯救美國」政治行動委員會發表聲明指出，眾院少數黨領袖麥卡錫28日在川普位於佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)和川普會面，除了修復與川普之間的緊張關係，並與川普討論2022年期中選舉。

麥卡錫28日對媒體證實，川普承諾將協助共和黨候選人在2022年聯邦參議員、眾議員的期中選舉取得勝利。

錢尼13日在眾院彈劾案表決時投下贊成票之後，面臨部分同僚撻伐；除了錢尼之外，還有另外九名共和黨眾議員也投票支持彈劾川普；麥卡錫則公開力挺錢尼，27日並警告共和黨同僚「不要再鬧了」，應該停止攻擊錢尼。

不過，麥卡錫也說，對於錢尼投票支持彈劾川普感到憂心，而且錢尼在事前並未「打招呼」。

儘管麥卡錫呼籲共和黨同僚應適可而止，保守派眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)成員、挺川派共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，28日在懷州舉行抗議錢尼的群眾集會。

蓋茨對數百名參加集會的群眾說道，27日已經跟川普談過話。蓋茨還以手機跟川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr)現場連線。

蓋茨在集會上對現場群眾說：「妳怎能自稱國會議員，可是卻沒有代表人民的意見呢？」

錢尼辦公室幕僚本周稍早則對美國有線電視新聞網(CNN)表示：「蓋茨可以把化妝包留在家裡就好。在懷俄明州，男人是不化妝的。」

前任共和黨籍懷州眾議員艾咪‧艾德蒙斯(Amy Edmonds)28日則發表聲明指出：「懷俄明州不喜歡外人跑來我們州，對我們指指點點。」

懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼，由於支持彈劾川普，如今遭到川普集中政治資源...
懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼，由於支持彈劾川普，如今遭到川普集中政治資源展開秋後算帳。圖為懷州議會大廈外，一名抗議者手持「罷免錢尼」的標語。(Getty Images)
挺川派共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨，28日在懷州舉行抗議錢尼的群眾集會上，拿著手機...
挺川派共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨，28日在懷州舉行抗議錢尼的群眾集會上，拿著手機與川普長子小唐納連線批批錢尼「沒有代表人民的意見」。(Getty Images)

川普 共和黨 懷俄明州

上一則

美7天平均確診比3周前降3成 1/3人口或已免疫

延伸閱讀

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤

北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤
掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

熱門新聞

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06

1張圖看疫情：全美確診2576萬例 加州破327萬

2021-01-29 03:00
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得