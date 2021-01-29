我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指跌逾600點 失守3萬點 全月跌2%

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

美國安顧問：要讓中國為鎮壓香港及威脅台灣付出代價

記者張文馨／華盛頓報導
美國國家安全顧問蘇利文。(美聯社)
美國國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）29日表示，面對中國在新疆對穆斯林的所作所為、鎮壓香港，以及威脅台灣等，美國必須準備就緒，讓中國為此付出代價。

蘇利文29日參加華府智庫美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）的活動，與前任國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）同台，對談美國國安挑戰。

歐布萊恩再三提及中國的威脅，蘇利文則認為攘外必先安內，他援引美國總統拜登說法指，內政政策就是外交政策，美國正面臨新冠肺炎、經濟危機，民主制度基礎受破壞，與種族不平等種種問題，美國要強化自身體質，進一步與盟友保持相同步調，推進對自由繁榮和公平社會的願景。

蘇利文說，美國和歐亞盟友合在一起，占超過一半的世界經濟，不只作為槓桿，也能產生共鳴，共同應對中國等各種挑戰。

蘇利文表示，「科技是關鍵。」誰掌握包括人工智慧、量子計算、生物技術和乾淨能源等新興科技，就能領導世界，他透露自己昨天和一位共和黨參議員討論此事，打算擴大支出以取得先進科技的優勢。

對於中國，蘇利文表示，華府必須對這些議題，清楚地統一口徑，且準備好採取行動，要中國對新疆和香港的所做所為，和對台灣的挑釁好戰和威脅付出代價；從總統、國務院、國防部到世界各地的美國使館都要清楚明白此事，這也是美國戰略的重要部分。

蘇利文列舉中國造成的破壞與威脅，並未進一步闡述拜登政府將怎麼做。

蘇利文表示，中國問題是美國與歐洲盟國之間要處理的第一要務，美國需與歐洲就中國的貿易和技術濫用等問題，達成應對共識。

蘇利文表示，包括氣候危機、中國問題等，都需要與歐洲盟友合作，這不是打通電話、一場會議就能找到共識立刻解決，「我們並非針對所有問題都有完全一致看法...我認為中國居於我們應該優先努力的第一位。」

美國 中國 台灣

上一則

道指跌逾600點 失守3萬點 全月跌2%

延伸閱讀

再度喊話拜登政府 王岐山：中美應聚焦合作、管控分歧

再度喊話拜登政府 王岐山：中美應聚焦合作、管控分歧
北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤

北京再度向拜登政府喊話 指川普對中政策錯誤
掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府

掃除效忠川普官員 部會各就各位 拜登快速掌控政府
美官員3管道釋信號…環時：拜登對華政策 說愈多愈混亂

美官員3管道釋信號…環時：拜登對華政策 說愈多愈混亂

熱門新聞

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06

1張圖看疫情：全美確診2576萬例 加州破327萬

2021-01-29 03:00
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

2021-01-25 11:43
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大