美國安顧問：要讓中國為鎮壓香港及威脅台灣付出代價

美國國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

美國 白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）29日表示，面對中國 在新疆對穆斯林的所作所為、鎮壓香港，以及威脅台灣 等，美國必須準備就緒，讓中國為此付出代價。

蘇利文29日參加華府智庫美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）的活動，與前任國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）同台，對談美國國安挑戰。

歐布萊恩再三提及中國的威脅，蘇利文則認為攘外必先安內，他援引美國總統拜登說法指，內政政策就是外交政策，美國正面臨新冠肺炎、經濟危機，民主制度基礎受破壞，與種族不平等種種問題，美國要強化自身體質，進一步與盟友保持相同步調，推進對自由繁榮和公平社會的願景。

蘇利文說，美國和歐亞盟友合在一起，占超過一半的世界經濟，不只作為槓桿，也能產生共鳴，共同應對中國等各種挑戰。

蘇利文表示，「科技是關鍵。」誰掌握包括人工智慧、量子計算、生物技術和乾淨能源等新興科技，就能領導世界，他透露自己昨天和一位共和黨參議員討論此事，打算擴大支出以取得先進科技的優勢。

對於中國，蘇利文表示，華府必須對這些議題，清楚地統一口徑，且準備好採取行動，要中國對新疆和香港的所做所為，和對台灣的挑釁好戰和威脅付出代價；從總統、國務院、國防部到世界各地的美國使館都要清楚明白此事，這也是美國戰略的重要部分。

蘇利文列舉中國造成的破壞與威脅，並未進一步闡述拜登政府將怎麼做。

蘇利文表示，中國問題是美國與歐洲盟國之間要處理的第一要務，美國需與歐洲就中國的貿易和技術濫用等問題，達成應對共識。

蘇利文表示，包括氣候危機、中國問題等，都需要與歐洲盟友合作，這不是打通電話、一場會議就能找到共識立刻解決，「我們並非針對所有問題都有完全一致看法...我認為中國居於我們應該優先努力的第一位。」