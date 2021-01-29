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道指跌逾600點 失守3萬點 全月跌2%

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道指跌逾600點 失守3萬點 全月跌2%

記者張大仁／綜合報導
由於散戶投資人的投機性交易持續干擾股市，股市29日大跌。（美聯社）
由於散戶投資人的投機性交易持續干擾股市，股市29日大跌。（美聯社）

由於散戶投資人的投機性交易持續干擾股市，股市29日大跌，結束經歷高低大幅震盪的本周股市走勢。

道瓊工業平均指數下跌620.74點或2.03%至2萬9982.62點，12月14日來首度跌破3萬點。史坦普500指數下跌73.14點或1.93%至3714.24點，有10個類股出現虧損。那斯達克綜合指數下跌266.46點或2%至1萬3070.79點，蘋果下跌3.74%，其他主要科技股也走低。

三大指數本周都跌逾3%，創下10月來的最差單周走勢。道指和史指本月分別下跌2%和1.1%，同為4個月來最差表現。那指本月則上揚1.4%。

免費交易平台羅賓漢(Robinhood)表示，在前一天設限後，將開放有限度買進GameStop股票和其他遭嚴重放空的股票，GameStop股價上漲64.61%。羅賓漢除了動用銀行的信貸額度外，隔夜還從現有股東籌集超過10億元資金，以確保擁有足額資金，以因應類似GameStop這樣的動盪股票再次進行交易。

投資人擔心，如果GameStop繼續以這種大幅波動的方式上漲，可能會蔓延至其他金融市場，從而導致像羅賓漢這樣的經紀商蒙受損失，並迫使放空該股票的對沖基金賣出其他個股以籌集現金。

也有人擔心GameStop的狂熱是市場上更大泡沫的跡象，並且它的震盪也可能引起混亂並嚴重打擊散戶投資人。許多國會議員還呼籲對混亂的交易進行調查。證券交易委員會(SEC)29日表示，它將調查接受監管的機構行動，以查明該決定是否不利投資人。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)說，「系統中存在過多的槓桿操作，而且開始有跡象顯示這種過度槓桿作用將在幾天內消失，從而對股市和其他風險資產帶來不利影響。」

同時，嬌生公司新冠病毒疫苗的新試驗結果令部分投資人失望，也打壓了整個股市。

嬌生說，其研發中的單劑疫苗在預防新冠病毒方面總體顯示出66%的有效性。該公司表示，4周後在美國的有效率為72%，在拉丁美洲為66%，在南非為57%。但該疫苗仍可提供針對新冠病毒住院病患的全面保護。嬌生股價下跌3.56%。

股指之前上漲至歷史新高，就是看好疫苗能有效對抗新冠疫情，從而在年底前實現平穩的經濟重新開放。而突變病毒對疫苗更具抗藥性可能會顛覆投資人的樂觀前景。

華爾街本周大幅動盪。道指27日下跌逾600點，是3個月來最大單日拋售。隨後出現大幅反彈，道指28日反彈300點。本周三大主要平均股指均下跌至少1%。

隨著與空對做狂熱加劇，股市也出現多年來的最高交易量。股市總成交量27日超過237億股，超過2008年金融危機高峰時期的水平。28日的交易量也非常大，超過190億股易手。

許多散戶投資人一直在熱門的Reddit論壇WallStreetBets上彼此激勵，買進對沖基金放空最多的個股，從而導致股票出現大量軋空。GameStop股價本月飆升逾1000%，而AMC Entertainment的漲幅也超過500%。

億萬富翁債券天王格羅斯(Bill Gross)在29日發布的投資前景中，對本周投機狂潮愈演愈烈感到震驚。

他寫道：「這場危機明顯的萌生需要監管機構和主流媒體提出警告，以防範本周對整體股市和散鳥投資人造成危險。」

不過，有些人認為，由於散戶只專注於少數幾支個股，因此暫時對整體股市的影響應該有限。

巴克萊銀行股票衍生品策略主管迪斯潘德(Maneesh Deshpande)表示：「即使相信還會有更多痛苦，但我們仍然對它可能趨於小型化持樂觀態度。」「對沖基金多空的市場曝險部位相對偏小，代表即使去槓桿化也對整體股市的影響很小。」

投資 股票 疫苗

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