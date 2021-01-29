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車用晶片荒 搶單！台美下周視訊

編譯李京倫／綜合報導
美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業開一場特別會議，料將施壓台積電等台灣晶片商增加對美國的車用晶片供應量，這是拜登政府上台以來台美官員最高層級會議。路透
美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業開一場特別會議，料將施壓台積電等台灣晶片商增加對美國的車用晶片供應量，這是拜登政府上台以來台美官員最高層級會議。路透

彭博資訊報導，美國拜登政府官員下周將與台灣政府和半導體業開一場特別會議，料將施壓台積電等台灣晶片商增加對美國的車用晶片供應量，這是拜登政府上台以來台美官員最高層級會議。

美3大車廠求助華府

消息人士透露，美國副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）和商務部代理副助理部長史特芬斯（Richard Steffens），計畫在美國時間2月4日與我國經濟部長王美花進行視訊會議，台積電、聯發科等台灣晶片大廠高層也將與會，會議重點將是解決全球車用晶片短缺問題。

經濟部證實，該視訊會議表訂於台北時間2月5日上午舉行，部長王美花確定參加，會議主要參與者為台美相關業者。中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上說，對這場會議不知情，他重申北京當局「反對美國與中國台灣地區之間的官方互動」。

代表美國3大汽車廠通用、福特和Stellantis美國業務的遊說組織「美國汽車政策委員會」主席布朗特說：「我們持續與政府官員接觸，因為車用晶片短缺仍是重大議題。感謝拜登政府持續協助，並希望拜登政府在補齊官員時繼續協助我們。」飛雅特克萊斯勒16日與標緻雪鐵龍合併為Stellantis，是全球第3大汽車集團。

歐美日點名台積供貨

全球各大車廠因為車用晶片不足，今年可能損失總共610億美元營收。由於台灣在全球晶圓代工、IC設計、封裝測試等3大半導體產業鏈角色吃重，晶圓代工、封裝測試同為世界第一，且技術領先歐、美、日、陸等地業者，各大汽車晶片廠要出貨，多半得找台廠。

車用晶片近期大缺貨，德國、日本及美國政府紛紛向台灣喊話，點名台積電供貨。經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫27日邀集台灣晶圓代工4巨頭台積電、聯電、力積電及世界先進到經濟部開會，政府與業者協調後，業者提出「一共識、3方法」以解決車用晶片荒。

業者提3套方法支應

王美花說，業者表示目前生產線均滿載，甚至超載，但最後廠商達共識，願配合政府請求，盡量支援車用晶片。業者提出3套方法支應，分別為優化生產線、拉高車用晶片供給率、協調其他廠商把晶片產能分給車用業者。

業界人士分析，去年上半年新冠肺炎疫情重創全球車市，不少國際車用晶片大廠自行砍單，去年下半年車市逐漸復甦，車用晶片業者打算要回這些產能時，晶圓代工業者已把產能分配到需求激增且利潤較高的消費電子產品用晶片，車用訂單只能排在最後生產。

美國 台灣 拜登

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