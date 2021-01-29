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金融時報：中國軍機通聯被截 攻擊美航艦演練曝光

中央社倫敦29日專電
圖為美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）。路透
圖為美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）。路透

「金融時報」今天報導，美軍和盟國截收到的中國轟炸機飛行員對話，顯示中國軍機日前侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），是在模擬攻擊航行於鄰近海域的美國羅斯福號航空母艦。

台灣的國防部昨天稍早公布，中國軍機1架空警500空中預警機、1架運8電偵機、2架殲10戰機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。24日更有2架運8反潛機、2架Su-30 戰機、4架殲16戰機、6架殲10戰機、1架運8技偵機侵犯台灣ADIZ，為今年以來最大規模的擾台行動。

熟知美國和盟友情資的人士向英國「金融時報」（Financial Times）透露，當時參與擾台的中國轟炸機和部分戰機其實正在進行軍演，以位在同區域的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）為模擬攻擊目標。

美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）24 日發布，羅斯福號航艦打擊群進入南海執行「例行任務」，以「確保航行自由，並建立有利於海上安全的夥伴關係」。

知情人士表示，根據截聽到的中國軍機轟6（H-6）轟炸機飛行員在駕駛艙裡對話，證實接獲指令，模擬鎖定羅斯福號並發射反艦飛彈。

「金融時報」表示，這顯示美中針對台灣和南海的激烈軍事競爭仍未緩解，對於拜登政府若試圖修復美中關係，將造成挑戰。

報導指出，中國軍機發展出能鎖定美國軍艦與軍機的飛彈，以對抗美國在亞洲和西太平洋的軍事優勢。儘管中國專家曾指，北京依舊不願冒險與美國公開發生衝突，然而中國軍機新的軍事肌肉正迫使美國調整在亞洲佈局與戰略。

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