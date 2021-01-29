GameStop美股之亂：券商爭議出手限制「散戶的正義」？

「打不贏就改規則？這算什麼！」因網路鄉民集結買股、與華爾街投資禿鷹正面互槓的史詩級大逼空，在引發國際關注與華府注意後，28日遭遇劇烈轉折。Getty Images

「打不贏就改規則？這算什麼！」因網路鄉民集結買股、與華爾街投資 禿鷹正面互槓的史詩級大逼空——電玩遊戲實體零售商GameStop的股價暴漲事件——在引發國際關注與華府注意後，28日遭遇劇烈轉折，以Robinhood為首的多家網路交易平台，突然以「市場異常波動」為由，片面限制了使用者對GameStop、AMC、BlackBerry...等多家「鄉民爆買概念股」的交易購入權限。此舉直接掐斷了GameStop的暴漲狂潮，但Robinhood以「有形之手」的干預介入，卻引發全美年輕散戶指控「華爾街作弊護航華爾街」的不滿控訴，除了馬上訴訟提告Robinhood非法操縱市場外，美國 眾議院也打算緊急召開聽證會，就連一向水火不容的民主黨「四人幫」眾議員AOC與共和黨保守派參議員克魯茲（Ted Cruz），都異口同聲地要求調查華爾街，要為進擊的散戶們追討投資市場的正義？

GameStop大逼空事件，最早始於2021年初。當時華爾街的多家大型投資與避險基金，不斷對放話看衰這間37年資歷的電玩遊戲實體零售連鎖店，投資大亨們準備「做空」GameStop的消息也因此傳遍了市場。

由於遊戲產業與網路科技的不斷推進，GameStop這種老牌的實體零售業者，在現實上確實遭遇到了嚴重的轉型困境。儘管在美國防疫限制的隔離氣氛下，電玩市場正蓬勃發展，但實體店鋪的經營卻反因此更顯困境。因此華爾街擴大做空GameStop的風聲，一開始並沒有得到太多市場以外的關注。

然而GameStop遭遇的狀況，卻在輾轉之中意外地成為美國各大網路論壇、線上投資社團的「熱門話題」。以Reddit為首的討論基地，開始出現了投資者馳援GameStop的鄉民集結號，並透過Robinhood等新興、免交易手續費的網路投資平台，大舉購入GameStop的零星股票，揚言要集結全美散戶與華爾街禿鷹正面對幹，突襲來場「絕死大逼空」。

由於遊戲產業與網路科技的不斷推進，GameStop這種老牌的實體零售業者，在現實上確實遭遇到了嚴重的轉型困境。美聯社

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眾人起初只是不希望「大家成長的回憶老店...被華爾街財團惡整搞死」；但隨著熱潮的擴張，GameStop的漲價開始出現報復貪婪華爾街、逼死炒作巨鱷的「正義號召」。全案於是越滾越熱、越滾越雜，除了網路散戶的大舉投入之外，其他的大型投資人、海外投資客，也全都搭上暴漲順風車，大舉湧入美股投資GameStop、AMC、BlackBerry...等幾張「鄉民概念股」。

在這段時間，許多做空GameStop、看衰散戶的投資基金遭遇嚴重虧損；但其他華爾街投機客混入鄉民正義的對軋炒作，卻也讓市場上下陷入了非理性的買股狂潮——此一狀況雖然讓GameStop股價暴漲，但在市場環境與轉型困境的雙重夾殺下，眾人也都明白GameStop的天價熱度很難繼續維持，於是最後被坑殺的會是誰？各種短期狂歡也交雜了極端不安定的市場興奮感。

在散戶狂潮下，白宮、美國國會、美國財政部、美國證券交易委員會，27日也都各自發出消息表達關切，但市場熱度卻仍不斷擴張飛漲，免手續費但卻透過交易時間差賺取中間價差的Robinhood瞬時被頂上了風頭上。最終在極端爭議的周轉問題下，Robinhood與其他交易商遂於28日片面宣布：

「即時限制交易GameStop...等特定股票只能賣出、轉購，不能繼續買進。」

以Reddit為首的討論基地，開始出現了投資者馳援GameStop的鄉民集結號，並透過Robinhood等新興、免交易手續費的網路投資平台，大舉購入GameStop的零星股票。路透

Robinhood對外只表示，暫時限制GameStop交易是為了「配合美國證交會的規範」，但具體而言是哪種規範？為何此時才需要配合規範？則都沒有說明。因此憤怒的投資人也隨即發出訴訟，控訴這些券商「在沒有合法理由的狀態下，惡意干預市場導致投資人虧損」。

質疑意見認為，Robinhood等平台「只準賣不准買」的片面限制，直接壓垮了GameStop的暴漲狂潮；儘管Robinhood表示相關限制29日就有望鬆綁，但股票應聲下跌，華爾街投資大戶仍能繼續交易、並從逼空消耗中解套，反而讓進擊的散戶瀕臨套牢，同時券商方面也得到了更多放空操作與周轉的時間——特別是，原本華爾街已有多家機構表示現金準備不足，無法從原本的「到期空頭」中全身而退——但這樣的暴力解決法，卻被憤怒的投資人指控為「擺明做弊」，進而引發了政壇與社會輿論的強烈譴責。

「你不能賣不屬於你的房地產，你不能賣不屬於你的汽車...但你『可以』販售你不持有的股票？！這全都是狗屁，做空就是詐騙...」

在Robinhood宣布限制交易後，先前也從中應和「GameStop散戶的正義」的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），也在社群網路上憤怒地指控華爾街的作弊。與此同時，民主黨眾議院的進步派新秀亞歷山德里婭．奧卡西奧－科爾特斯（AOC），亦譴責華爾街的當權者「耍老千得到報應就翻臉沒牌品」。

Robinhood等平台「只準賣不准買」的片面限制直接壓垮了GameStop的暴漲狂潮，股票應聲下跌。美聯社

眾人起初只是不希望「大家成長的回憶老店...被華爾街財團惡整搞死」，但隨著熱潮擴張，GameStop的漲價開始出現報復貪婪華爾街、逼死炒作巨鱷的「正義號召」。圖為兩名男子在美國證券交易所前。歐新社

「券商現在為了保護華爾街的對沖基金而限制散戶交易，為此他們明目張膽地從自家使用者身上偷走數千萬美金的股票利益...他們說散戶是不理性賭博，但現在機構卻用盡全力要去護航那些從華爾街這座惡毒賭場飽賺數十年的既得利益者們！」

AOC表示：「這過份得令人無法接受。Robinhood現在必須公開交代，為何他們膽敢阻止散戶投資人的交易買股權利，卻在同一時間允許對沖自由買賣，這一切不公不義，他們憑什麼覺得合情合理？」

對於Robinhood與華爾街對沖基金相互護航的作法，不僅是民主黨的年輕進步派感到憤怒，就連共和黨保守派大老克魯茲與美國聯邦政府，也都對於華爾街機構的行為感到難以接受。目前美國眾議院已準備於近日展開聽證會，並進一步調查GameStop事件中的爭議交易問題。

「所以這會是『散戶覺醒』的美股新時代嗎？」英國《金融時報》就困惑地如此發問：但從鄉民的買股正義而來的這波股市狂潮，是否會在周五散戶交易解禁後繼續進擊？整個世代的投資人也都在關注這關鍵一刻。