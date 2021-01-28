白宮不疫樣了！不再像川普的「中央車站」

拜登政府重視防疫，橢圓形辦公室一次最多只准六人聚集。(歐新社)

隨著新政府入駐，白宮 西廂日常作息出現180度大轉變，除部分是因為拜登 團隊工作方式與川普 時代有別，但最主要是新政府為杜絕新冠病毒在白宮傳播，制定了非常嚴格的防疫規定。

拜登政府資深官員表示，西廂辦公室資深幕僚每天最多只能在同一辦公室開會15分鐘，橢圓形辦公室一次最多只准六人聚集，白宮幕僚長柯連恩（Ron Klain）的寬敞辦公室一次最多只能聚集五名幕僚；這表示，白宮上午和下午召開的資深幕僚會議都是以視訊方式舉行，儘管許多與會者都在鄰近辦公室工作。

此外，羅斯福廳（Roosevelt Room）聚集人數僅限十人；工作人員在辦公室脫下口罩吃午餐時，必須把門關上；訪客未經批准不許進入；西廂人員通常不與對街的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）團隊人員共處，也無法在會議最後一刻突然加人開會或讓某入進入會場。

拜登治下的白宮場景，與川普政府剛成立幾周時的氛圍相比，如天壤之別。那時，川普辦公室常被比作「中央車站」，是西廂所有活動的核心，助理進進出出或閒晃，如果那裡沒人就代表沒有會議在進行；對川普來說，要在看不見人的情況下辦事，想都別想。

如今，即使愈來愈多行政官員接種疫苗，西廂所有工作人員仍天天接受病毒檢測；現場辦公人員減少，很少人出去吃午餐；還有官員說，因為人人都必須戴N95口罩、還有許多人選擇戴雙層口罩，有時還會出現「認不出對方」的尷尬時刻。

這些措施是由白宮管理和行政辦公室主任菲利皮克(Anne Filipic)和白宮疫情運作主任韋克斯勒(Jeffrey Wexler)制定，主要是意識到，即便不可能完全阻止新冠病毒進入白宮建築，仍可藉此降低總統團隊有人生病並廣泛傳染的風險。

官員指出，這些措施目前似乎管用，但他們承認，如此運作白宮有其難度；但在競選期間和交接期間運作，也是一樣麻煩。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）則表示，「改用視頻方式進行大多數會議、與同事遠距進行大多數工作，並不是什麼大躍進。沒辦法擁抱老同事或與新同事握手，我們都得花很長時間來適應。但到目前為止，我們並不覺得工作受阻礙。」