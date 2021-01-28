南卡羅來納州出現美國首例南非變種病毒。圖為南卡州府。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，南卡羅來納州 出現美國首例南非變種病毒 案例。南卡羅來納州衛生暨環境管制廳(South Carolina Department of Health and Environmental Control)28日發表聲明指出，州內出現兩起南非變種新冠病毒確診案例。

名稱為B.1.351的南非變種病毒，由於傳染力較強，可以躲過抗體的免疫保護作用，近來引起全球媒體高度關注。

聲明中指出，兩個確診南非變種病毒的案例都是成年人，兩人都沒有旅遊史，案例之間彼此並無關聯。

報導指出，其中一例在27日晚間獲得美國疾病管制與預防中心(CDC)證實為南非變種病毒，另一例則是南卡公共衛生實驗室檢測過去幾天採集的病毒樣本時，找到南非變種病毒。

疾管中心發表聲明指出，已經掌握南卡出現南非變種病毒的訊息，但目前並無證據顯示南非變種病毒可能導致較嚴重的病情。疾管中心表示，會持續與全美各州追蹤病毒檢測的實驗室密切合作。

公共衛生專家指出，目前市面上的新冠疫苗對於變種病毒仍有保護效果。

南卡羅來納州衛生廳代理公共衛生主任特拉斯勒爾(Brannon Traxler)28日發表聲明指出：「我們州內出現新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的變種病毒，對於所有南卡居民都是重要提醒，讓大家知道對抗病毒的挑戰仍未結束。」

世界衛生組織(World Health Organization)統計，目前全球已有30多國偵測發現南非變種病毒。