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桑德斯鄰家阿伯照爆紅 相關商品募得180萬善款

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桑德斯鄰家阿伯照爆紅 相關商品募得180萬善款

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
美國聯邦參議員桑德斯「鄰家阿伯」打扮被拍下照片後網路瘋傳。Getty Images
美國聯邦參議員桑德斯「鄰家阿伯」打扮被拍下照片後網路瘋傳。Getty Images

美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）「鄰家阿伯」打扮被拍下照片後網路瘋傳，對他而言，這身不甚時尚的裝扮或許稱不上恭維，但現在卻成了樂善好施的代名詞。

來自東北佛蒙特州的79歲議員桑德斯今天宣布，過去5天銷售「阿伯照」相關商品，募得180萬美元。

這張照片被製作成一千張迷因，讓桑德斯的網路熱度更勝以往。

桑德斯在聲明中說：「珍（桑德斯妻子）和我很驚訝地看到過去一周有這麼多人展現創意，很高興我們可以利用網路名氣，來幫助有需要的佛蒙特人。」

「但即便是這麼大量的金錢，也不能替代國會行動。」

「我將盡我所能在華盛頓有所作為，確保佛蒙特州與全國各地勞工，在我們身處大蕭條（Great Depression）後最大危機之際取得必要的紓困。」

桑德斯辦公室表示，會收到善款的機構包括「快餐車」（Meals on Wheels）佛蒙特州辦公室以及佛蒙特親子網絡（Vermont Parent Child Network）。

包括運動衣、T恤等「鄰家阿伯」相關商品，21日上架30分鐘即銷售一空。

這張桑德斯帶著藍色口罩翹腳獨坐的照片，是法新社攝影記者斯米亞洛夫斯基（Brendan Smialowski）在1月20日拜登（Joe Biden）就職典禮上拍攝。

桑德斯 佛蒙特州 大蕭條

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