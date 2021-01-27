挺川普共和黨女眾議員 曾支持處決波洛西

共和黨新科國會眾議員瑪喬瑞‧格林(前)被爆出參選前，曾在社群媒體宣稱應處決眾院議長波洛西等民主黨領袖。圖為她1月4日與川普前總統(後)在喬治亞州為共和黨參議員候選人輔選。(歐新社)

共和黨新科國會眾議員 瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)被爆出參選前，曾在社群媒體 宣稱應處決眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)等民主黨 領袖，引發爭議，前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)27日推文表示，「這個女人應被列於監視名單(watch list)，不應在國會」。

代表喬治亞州第14選區的格林為川普的死忠支持者；她被發現在2018和2019年間，不僅曾發表暴力威脅言論，更明顯擁護極右派和陰謀論。2019年1月社群媒體一篇貼文寫道要讓波洛西下台「請她吃子彈比較快」，格林就被發現曾按讚；此外她也曾對處決參與深層政府，與川普作對的聯邦調查局(FBI)探員的言論按讚。

有線電視新聞網(CNN)向格林求證，隨後她透過推特發表聲明；不過她並未直接否認發布或按讚爭議言論，但宣稱有許多人共同管理她的粉絲專頁。

她的聲明寫道：「過去幾年我有團隊成員協助經營粉絲專頁，按讚或轉發了許多貼文，但這並不直接代表我的觀點，特別是有線電視新聞網企圖散佈的那些。」

儘管她才上任幾個禮拜，格林就已被指責煽動引發國會暴動，被要求請辭；柯林頓27日推文說「她應該被列入警示名單，而不是進入國會」。

This woman should be on a watch list. Not in Congress. https://t.co/ULwJ2lBpld — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 27, 2021

民主黨籍眾議員戈梅茲(Jimmy Gomez)也表示，鑑於涉入煽動暴力行為，格林沒資格擔任國會議員；但格林隨後譴責暴力行為，並指控民主黨為「雙手沾滿鮮血」的幕後黑手。

在社群媒體上，格林將自己的形象塑造為政治暴力的反抗者，並指控民主黨才是始作俑者；她曾寫道：「記不記得上一次討論暗殺總統就被逮捕是什麼時候？應該是2016年以前了吧。」

而在參加眾議員選舉前，她於2019年1月發起請願，要求以叛國罪名彈劾波洛西；她認為波洛西反對川普於邊界築牆，等同背叛美國，應處以死刑。

她曾在影片說：「她曾宣誓保護美國公民與捍衛法律，卻協助非法侵入我們國家的敵人，這已構成判國，她應被處以死刑。」