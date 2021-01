挺川普共和黨女眾議員 曾支持處決波洛西

共和黨新科國會眾議員 瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)被爆出參選前,曾在社群媒體 宣稱應處決眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)等民主黨 領袖,引發爭議,前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)27日推文表示,「這個女人應被列於監視名單(watch list),不應在國會」。

代表喬治亞州第14選區的格林為川普的死忠支持者;她被發現在2018和2019年間,不僅曾發表暴力威脅言論,更明顯擁護極右派和陰謀論。2019年1月社群媒體一篇貼文寫道要讓波洛西下台「請她吃子彈比較快」,格林就被發現曾按讚;此外她也曾對處決參與深層政府,與川普作對的聯邦調查局(FBI)探員的言論按讚。

有線電視新聞網(CNN)向格林求證,隨後她透過推特發表聲明;不過她並未直接否認發布或按讚爭議言論,但宣稱有許多人共同管理她的粉絲專頁。

她的聲明寫道:「過去幾年我有團隊成員協助經營粉絲專頁,按讚或轉發了許多貼文,但這並不直接代表我的觀點,特別是有線電視新聞網企圖散佈的那些。」

儘管她才上任幾個禮拜,格林就已被指責煽動引發國會暴動,被要求請辭;柯林頓27日推文說「她應該被列入警示名單,而不是進入國會」。

This woman should be on a watch list. Not in Congress. https://t.co/ULwJ2lBpld