打擊歧視亞太裔 拜登禁聯邦政府用「中國病毒」

拜登總統26日簽署行政備忘錄譴責反亞太裔的種族歧視 言論、仇外與偏狹行為，除了直指聯邦政府 政治領袖的早先以起源地命名新冠的言行，助長了針對亞太裔的霸凌與仇恨犯罪 ，也要求各機構確保官員的言行、官方文件、聲明等與新冠疫情有關的表態，不能顯示或助長針對亞太裔的種族歧視、排外或偏狹。

前總統川普及其任內高官、共和黨同僚多次以「中國病毒」、「武漢病毒」或「功夫流感」稱呼新冠病毒，導致全美針對亞太裔的暴力事件與仇恨犯罪大增；拜登的備忘錄雖未點名前總統川普，但明確表示，聯邦政府必須承認，透過政治領袖的相關言行，自己也在助長這些排外情緒的過程中發揮了作用，其中就包括根據起源地稱呼新冠疫情。

他表示，這類言論激起了針對亞太裔的毫無根據的恐懼與持續汙名，導致針對亞太裔的霸凌、騷擾和仇恨犯罪增加；這些行為也違背公共衛生官員的最佳作法與準則，對亞太裔家庭和社區造成重大傷害，必須加以處理。

拜登並要求聯邦政府採取適當措施確保官員行為、官方文件、聲明等包括新冠病毒相關內容在內的各類表態，不能顯示或助長針對亞太裔的種族歧視、排外或偏狹；聯邦機構可向公衛專家、亞太裔社區領袖或組織諮詢，確保理解亞太裔社區的需求以及面臨的挑戰。

此外，該備忘錄也要求聯邦衛生部與新冠健康平等行動小組(COVID-19 Health Equity Task Force)合作，對聯邦政府的抗疫作業發布有助推動理解亞太裔文化、需求及提供多語言服務等方面的最佳方案；要求司法部長探索機會，支持州及地方政府或亞太裔社區及組織發起的有助預防歧視、霸凌、騷擾或仇恨犯罪的努力，擴大針對亞太裔仇恨犯罪的相關數據收集。