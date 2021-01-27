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重拾公眾抗疫信心 白宮首場疫情簡報會

記者羅曉媛／華盛頓報導
首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)。美聯社
首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)。美聯社

拜登政府27日舉辦首場新冠疫情簡報會，首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)、聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)等抗疫小組成員介紹疫苗最新進展與抗疫規劃，重申白宮尊重並聽取科學意見，科學家發言不受政治影響。

前任川普政府因總統與衛生專家信息長期不一致而飽受爭議，拜登政府為加強信息透明，並重拾公眾對聯邦政府的抗疫信心，從27日起每周舉辦三次疫情簡報會公布新冠疫苗、治療等方面進展，承諾無論消息好壞，都將如實向公眾匯報。

會上專家表示聯邦政府正調動各方資源推進疫苗接種，但也面臨及時供應與分配的挑戰，呼籲國會儘快通過「美國救援法案」(American Rescue Act)，以便有充分資源和資金展開工作。

佛奇表示，許多人對於在南非傳播的一種新冠變種病毒感到擔憂，但科學家在仍有很大空間做調整，保持疫苗與治療方案對變種病毒的效果。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，讓美國所有16歲以上者接種大約需要5億劑新冠疫苗，目前聯邦政府已沒有疫苗庫存，即便加班加點趕工，也需要數月時間才能讓每個人都接種。

他說，拜登政府正查看更多方式加速疫苗生產，目前聯邦政府基本做到實時給各州供應疫苗，即下單就發貨，爭取每周至少發放1000萬劑疫苗到各州，並在3月底之前，發放2億劑疫苗。

聯邦衛生部將授權更多專業人士協助疫苗施打，例如授權已退休的護士、醫生施打疫苗，或讓持有某個州執照的專業人士在其他州也能施打疫苗；聯邦政府本月還將與100個社區疫苗中心合作，直接給藥店、流動診所提供疫苗。

疫苗 聯邦政府 拜登

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