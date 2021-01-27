美億萬富豪疫情期間進帳上兆美元 夠幫拜登支付紓困案

該報告特別列出許多知名CEO，包括亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克和臉書的查克柏格等，他們的財富自3月18日以來呈現「驚人增長」。路透

最新數據指出，美國多名億萬富翁在疫情 期間的獲利總額，已足夠支付拜登疫情紓困方案中所有在職家庭的救濟金。

美國稅收公平組織（Americans for Tax Fairness）和政策研究所（Institute for Policy Studies）引用富比世的數據推斷，美國660名億萬富翁在過去10個月中，財富共計增加1.1兆美元 。

分析指出，這筆金額除了足夠支付每人1400美元的紓困金 外，還能涵蓋每周400美元的失業救濟金及兒童納稅抵免等，上述款項共占拜登1.9兆美元紓困方案的一半以上。共和黨議員之前才稱此金額太高，國會正為此協商中。

實際上，分析認為這些億萬富翁自去年3月18日以來所增加的財富，還能為國內約3.31億人口支付每人3400美元的振興支票，或為四人家庭提供超過13000美元的補助。

該報告特別列出許多知名CEO，包括亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克和臉書的查克柏格等，他們的財富自3月18日以來呈現「驚人增長」，政策研究所的柯林斯（Chuck Collins）在聲明中表示，億萬富翁在疫情期間獲得鉅額財富，並可通過關閉競爭對手或控制人們依賴的技術和服務受益，強調應該對這些收益「徵稅以彌補損失」。

不過懷疑論者認為，應稍微更動評估的時間，「市場觀察」（MarketWatch）的戈德斯坦（Steve Goldstein）就建議，若改從去年2月19日的市場頂峰統計，富翁們的收益結果會減少數千億美元，儘管馬斯克和貝佐斯仍是最終「大贏家」。

除此之外，名單上許多富翁已為新冠疫情的救援工作提供鉅額捐款，貝佐斯去年已向「All In WA」捐贈5000萬美元，同時承諾提供100億美元應對氣候變遷，11月更向環保組織提供首筆7.91億美元的款項，其前妻史考特（Mackenzie Scott）也在去年的最後四個月捐出41億美元。

前世界首富比爾蓋茨也承諾，會就新冠疫苗和治療挹注數十億美元，據瑞銀集團（UBS）去年10月的報告稱，去年3月至6月間，有209位億萬富翁共計捐款72億美元，用於對抗新冠疫情。