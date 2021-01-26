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美宣布加購2億劑疫苗 夏末秋初供應3億人完成接種

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美宣布加購2億劑疫苗 夏末秋初供應3億人完成接種

記者張文馨／華盛頓報導
輝瑞新冠疫苗。新華社
輝瑞新冠疫苗。新華社

美國總統拜登26日在白宮宣布，美國將自輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）公司分別購買1億劑的新冠疫苗，讓全美採購疫苗總數由4億劑達到6億劑，夏末秋初前供應3億人接種；下周起美國每周配發疫苗數量要由現在的860萬劑成長到至少1000萬劑。

拜登說，期待很快能敲定這起採購計畫，這將讓3億名美國民眾完成接種（指接種2劑以產生病毒抵抗力），擊退疫情大流行。

但拜登並未說明購買2億劑疫苗要花多少錢、預算何來，目前拜登政府提出的1.9兆美元新冠紓困方案還卡在國會，進度難料。

根據媒體報導，當聯邦政府加速推動疫苗接種計畫時，各州公衛官員陸續回報，許多地區的疫苗供應量剩下不到一周。

拜登表示，除了增加購買數量，也要強化各州等地方政府的疫苗分配與貯存透明度；他已經援引國防生產法，購買包含注射器在內所需的防疫物資。

華爾街日報引述資深官員說法表示，即便疫苗加速普及仍供不應求，事實上還要數月才能讓美國人都能自由接種疫苗。

華爾街日報報導，白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）和聯邦疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）26日下午舉個州舉行州長電話會議，討論最新情況。

截至26日，CDC統計美國已施打2354萬劑疫苗，超過348萬人完成接種。全美人口截至去年初，推估約3億3100萬人。

拜登重申，直到下月底，美國因新冠死亡人數可能達50萬人，呼籲全民戴上口罩，能在4月底前挽救至少5萬條性命。

疫苗 美國 拜登

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