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拜登今與普亭通話 指俄羅斯行傷害美國或盟友之事

拜登今與普亭通話 指俄羅斯行傷害美國或盟友之事

記者張文馨／華盛頓報導
圖為拜登(左)與普亭2011年在莫斯科會面。(美聯社)
圖為拜登(左)與普亭2011年在莫斯科會面。(美聯社)

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）26日表示，美國總統拜登今日下午與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。這是拜登就任總統後，首度與普亭通話，到目前為止，拜登還未與中共總書記習近平通話。

莎奇表示，拜登與普亭討論兩國將新削減戰略武器條約（New START）延長5年的意願，並同意雙邊團隊合作在下月5日前完成此事。

莎奇說，拜登與普亭也同意在軍備控制和新出現的安全議題中，發展戰略穩定討論；拜登重申美國堅定支持烏克蘭主權，並提到美國關注俄羅斯駭客 SolarWinds、俄羅斯提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄羅斯介入2020美國選舉，和毒害俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Aleksey Navalny）等事。

莎奇說，拜登清楚表示，對於俄羅斯傷害美國或盟友的行動，美國將堅定捍衛美國的國家利益；白宮表示，兩位總統同意今後保持透明與一致的溝通。

與此同時，美國國務院26日發布七大工業國（G7，包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國）聲明，譴責俄羅斯出於政治動機逮捕納瓦尼，呼籲俄羅斯釋放納瓦尼，與本月23日因參加集會遭任意拘留的抗議者和記者。

美國 俄羅斯 拜登

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