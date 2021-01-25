國務院：拜登將致力確保中國不盜用美國數據

美國總統拜登。(歐新社)

美國 國務院今天表示，總統拜登 致力於確保中國 企業不能濫用、盜用美國數據，並將確保美國技術不會到頭來支持中國的「惡意活動」。

路透報導，國務院發言人在電郵中說：「我們需要一個全面性的策略和更系統性的方式來真正全面解決這些問題，而非延續過去幾年的零碎作法。」

白宮稍早表示，美國正與中國處在激烈競爭中，總統拜登打算以「耐心」處理對中國的關係。

中國國家主席習近平今天在世界經濟論壇（World Economic Forum）視訊會議中發言，呼籲各國領導人加強宏觀經濟政策協調，並強化20國集團（G20）在全球經濟管理上的作用。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）今天在白宮新聞簡報中說，習近平的呼籲不會改變拜登政府對中國的戰略作法。

她說：「我們過去幾年來看到，中國對內日益威權，對外日益獨斷。中國目前對我們的安全、繁榮和價值觀念構成了明顯挑戰，美國必須有新的作法來因應。」

莎奇表示：「我們打算用一些戰略耐心來處理這個問題。」她還說，白宮未來數週將就此問題與國會兩黨議員以及國際盟邦和夥伴商議。

她被問到拜登會否繼續對中國科技巨頭華為公司施加嚴格限制時答稱，中國的工業間諜活動以及竊取智慧財產權的行為仍然值得關注。

她說：「在我們看來，在總統看來，我們必須加強防範，而這必然包括追究中國的不公平和非法行為，並確保美國科技不致被中國用以促進軍力擴建。」