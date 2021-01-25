目標提高！拜登喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

拜登政府新疫苗施打政策，預計每天150萬人接種疫苗。圖為在芝加哥市接受注射的居民。(美聯社)

拜登 總統25日在白宮傳達對疫苗 普及的樂觀與信心，並將每天100萬人接種疫苗的目標，提高為「美國 幾周內可達每天150萬人接種」，並稱春季前想施打疫苗的人都可以接種，全國夏季前朝群體免疫發展。

拜登一再強調，上任第一個100天內要讓1億人完成接種疫苗的目標，他25日再度設立新目標，將每天接種目標由100萬人上調至150萬人，「憑藉著上帝的恩賜，未來100天內，美國將全國施打1.5億劑新冠疫苗。」

拜登說，疫苗普及將是後勤系統的嚴峻挑戰，他認為可以做到；春季(3月20日至6月20日)之前，讓想施打疫苗的人都能接種，夏季之前進入群體免疫。

新冠疫苗需要每人注射兩劑才奏效，1.5億劑疫苗將可為7500萬名美國人提供保護，約總人口的23%。

有線電視新聞網(CNN)報導，目前約有超過1900萬名美國民眾接種至少一劑疫苗，完成兩劑接種的人口約為330萬人。

國家廣播公司新聞網(NBC) 引述專家意見指出，要全國總人口超過7成接種疫苗，才可能達到群體免疫。

拜登說，聯邦政府將增加疫苗接種站點，加派人手、供應更多注射針，投入疫苗普及；且拜登對疫苗生產抱持樂觀態度。

根據CDC統計，截至25日上午9時，全美已施打2273萬劑的疫苗；每日郵報報導，不到7%的全美民眾接種，過去七天平均每天施打120萬劑。

每日郵報報導，根據民調顯示，有55%到60％的民眾想要接種疫苗。

CNN報導，儘管確診人數持續下降，1月可能會成為美國紀錄中新冠死亡人數最高的月分，1月統計至今有7萬3259人死亡，不到30秒就有一人死亡，每秒有超過2人確診。

自新冠肺炎2019年底發生至今，美國最致命的月分為去年12月，有超過7.7萬人死亡；其次為去年4月，有超過5.8萬人死亡。

CNN報導，1月的每日新增病例和死亡平均數，均高於其他月分，尤其是1月上旬，兩者達到高峰。

拜登21日曾示警下月的新冠死亡人數會超過50萬人，他25日表示，在狀況好轉前，死亡人數可能會有60萬人到66萬人之間；目前美國因新冠過世人數超過41萬人。

另外，拜登持續敦促全民戴口罩，他說，若充分落實口罩政策，將可拯救5萬條性命。