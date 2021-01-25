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計票商多明尼恩吿朱利安尼誹謗 求償13億

編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普的私人律師朱利安尼遭多明尼恩(Dominion)投票系統公司控告誹謗。(路透)
美國前總統川普的私人律師朱利安尼遭多明尼恩(Dominion)投票系統公司控告誹謗。(路透)

由於美國前總統川普的私人律師朱利安尼多次指控多明尼恩投票系統（Dominion Voting Systems）於2020年美國總統大選中舞弊，多明尼恩投票系統25日對朱利安尼提出誹謗訴訟，求償13億美元。

路透報導，對此，朱利安尼發布聲明說，多明尼恩公司的行動，是恐嚇他人不得行使言論自由權。他說，「求償13億美元的誹謗訴訟將使我能夠全面且徹底地調查他們的歷史、財務和做法」，並補充說他可能因為多明尼恩侵犯自己權利而反告對方。

川普陣營耗時兩個月否認大選結果，直到1月6日川粉攻進國會山莊之前，川普陣營仍以未掌握證據的情況下，聲稱大選存在大規模詐欺。

多明尼恩公司在訴訟中指控，朱利安尼和其盟友編造「大謊言」，欺騙數百萬人，使選民相信多明尼恩公司偷走他們的選票。

多明尼恩公司表示，已提起訴訟，以「澄清是非」，「為自己、員工和選舉程序站起來」。

除了朱利安尼，總部設在丹佛的多明尼恩公司稍早也對川普競選團隊的律師鮑威爾（Sidney Powell）提出訴訟。另外，多明尼恩公司產品策略及安全部主任庫默爾（Eric Coomer）因為受到川普支持者的死亡威脅而對川普競選團隊提出訴訟。

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