計票商多明尼恩吿朱利安尼誹謗 求償13億

美國前總統川普的私人律師朱利安尼遭多明尼恩(Dominion)投票系統公司控告誹謗。(路透)

由於美國前總統川普 的私人律師朱利安尼多次指控多明尼恩投票 系統（Dominion Voting Systems）於2020年美國總統大選 中舞弊，多明尼恩投票系統25日對朱利安尼提出誹謗訴訟，求償13億美元。

路透報導，對此，朱利安尼發布聲明說，多明尼恩公司的行動，是恐嚇他人不得行使言論自由權。他說，「求償13億美元的誹謗訴訟將使我能夠全面且徹底地調查他們的歷史、財務和做法」，並補充說他可能因為多明尼恩侵犯自己權利而反告對方。

川普陣營耗時兩個月否認大選結果，直到1月6日川粉攻進國會山莊之前，川普陣營仍以未掌握證據的情況下，聲稱大選存在大規模詐欺。

多明尼恩公司在訴訟中指控，朱利安尼和其盟友編造「大謊言」，欺騙數百萬人，使選民相信多明尼恩公司偷走他們的選票。

多明尼恩公司表示，已提起訴訟，以「澄清是非」，「為自己、員工和選舉程序站起來」。

除了朱利安尼，總部設在丹佛的多明尼恩公司稍早也對川普競選團隊的律師鮑威爾（Sidney Powell）提出訴訟。另外，多明尼恩公司產品策略及安全部主任庫默爾（Eric Coomer）因為受到川普支持者的死亡威脅而對川普競選團隊提出訴訟。