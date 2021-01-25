日媒：中國擴張政策引關切 德國將派巡防艦訪日

日媒獲悉，德國 政府正考慮派遣一艘海軍巡防艦前往日本 ，最早將於今夏從德國啟航。德國鮮少派遣海軍船艦至東亞，這項行動將意味歐洲對亞洲的政策出現重大轉變。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，德國政府去年秋天在內閣會議中通過新的「印太政策準則」（Indo-Pacific guidelines），擬採取更強硬的態度面對中國 。現在德國正基於這些準則，思考詳細政策。

德國國防部次長席爾柏洪（Thomas Silberhorn）告訴日經：「我們希望今夏啟航。我們尚未決定細節，但我們正在研究日本（作為造訪地點的可能）。」

席爾柏洪還說：「我們希望深化我國與民主陣營夥伴的關係。」

他雖強調這項計畫「未針對任何人」，但柏林政府顯然在意中國的擴張主義政策。

德國執政黨另一名消息人士也說：「我們將展現與民主夥伴團結一心。澳洲、日本要求我們派遣軍隊，我們將順從他們的請求。」

根據德國政府和執政黨的消息人士，一艘母港在德國北部的巡防艦將待在印太地區一段時間，停靠日本、澳洲、韓國和其他國家。預期這艘巡防艦停留期間將獲得補給，並參加區內數個法國屬地的聯合演習。巡防艦也計劃駛進南海。

德國對於部署軍隊到歐洲以外區域一直抱持審慎態度。傳統上，亞洲並非德國的重點區域，但因為東亞安全利益增加，柏林未來將致力展現維持世界秩序的意願。

現在歐洲國家雖然在貿易、投資等領域仰賴中國，但在政治方面正開始與中國保持距離，試圖讓經濟政策與政治脫鉤。德國海軍派船艦前往亞洲，將意味歐洲對亞洲的政策出現重大轉向。

在歐洲除了德國，擁有印太地區屬地的英國和法國也加強涉入亞洲安全事務。

英國將派遣伊麗莎白女王號航艦（HMS Queen Elizabeth）前往太平洋地區，英國海軍發言人透過書面聲明告訴日經，預料伊麗莎白女王號將於4月至6月的某個時間點啟航。法國在留尼旺島（Reunion Island）與印太地區其他島嶼則有8000名駐軍。