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延續川普路線 拜登將簽行政命令強化美國製造

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延續川普路線 拜登將簽行政命令強化美國製造

中央社華盛頓25日綜合外電報導
美國總統拜登(圖)今天將簽署行政命令，讓美國企業與產品優先獲得聯邦政府合約，繼續推行前總統川普認同的「美國製造」路線。美聯社
美國總統拜登(圖)今天將簽署行政命令，讓美國企業與產品優先獲得聯邦政府合約，繼續推行前總統川普認同的「美國製造」路線。美聯社

美國總統拜登今天將簽署行政命令，讓美國企業與產品優先獲得聯邦政府合約，繼續推行前總統川普認同的「美國製造」（Made in America）路線。

白宮高官表示，這項命令旨在透過加強投資製造業和勞工，來促進美國生產、挽救工業就業機會，以「重建美好未來」（Build Back Better）。這是拜登（Joe Biden）在競選期間提出的策略。

拜登就職至今不滿一周，儘管內閣尚未完全到位，例如國務卿等人選尚待參院同意，拜登仍透過行政命令來推動自己的優先事項。

路透社報導，現有的「購買美國產品」規定，已為聯邦政府每年採購6000億美元商品和服務提供架構。

拜登的最新行政命令旨在修補既有規定的漏洞、讓豁免作法更加透明，並將增設一個白宮高階職位來監督程序。

法新社分析，新行政命令應能讓人更難規避要求聯邦當局優先購買美製產品的規定。

由於有些企業提供給政府的產品中，經常只有一小部分是在美國生產。為減少企業可運用的法律漏洞，拜登希望限制聯邦機構認定自家採購產品為「美國製造」的方式。

拜登的決定呼應美國前總統們的態度，尤其是川普。川普曾下達行政命令，敦促聯邦政府採購更多美製產品，並將關稅變成對付進口的武器，但結果有好有壞。

加強美國製造業是拜登競選團隊的核心原則，但川普等前總統都為這項挑戰傷透腦筋。

過去數十年來，中國與其他國家的薪資和環保標準較低，引發美國關鍵生產力出走，其中包括醫療設備。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，這些重要缺口顯露無遺。

根據聯合國（UN）數據，中國在2010年超過美國，成為全球製造業第一大國，2018年的產量占全球28%。

貿易專家表示，重建關鍵供應鏈和發展新的供應鏈，是美國經濟成長的關鍵。

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