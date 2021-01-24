川普失去白宫後 還可能失去學位？

美國多所大學正在考慮或已經撤銷川普的學術文憑和榮譽學位。Getty Images

美國 之音報導，美國前總統川普 曾在6日鼓動支持者遊行到國會，後來情勢失控導致群眾闖入國會，所以雖然他已卸任，但哈佛等美國多所大學正在考慮或已經撤銷其學術文憑和榮譽學位。反對者認為，這些大學把學位變成政治報復工具；贊同者則指出，大學有權追究政府官員的責任。

本月初，美國賓州理海大學撤銷了川普30多年前獲得的榮譽學位，紐約華格納學院也撤銷2004年授予川普的榮譽學位，原因是川普的支持者散布「虛假消息和不信任」，導致美國國會發生致命騷亂。出於同樣原因，川普的母校賓州大學華頓商學院一些校友也呼籲學校撤銷川普的學位。

哈佛大學 一些學生請願，要求學校撤銷川普一些支持者和幕僚的學術文憑，包括共和黨籍聯邦眾議員克倫紹、共和黨籍聯邦參議員克魯茲和前白宮發言人麥肯內尼，並取消給川普的榮譽學位。

請願發起人之一、哈佛大學甘迺迪政府學院學生古巴說：「雖然川普已經卸任，這些人之中的大多數仍處於有影響力的地位，民間社會包括大學，有責任參與問責。」

哈佛大學政府系教授艾諾斯說，文憑是達到學校要求之後取得的，榮譽學位則代表校方認為應該支持的東西，他認為學校可以撤銷榮譽學位，但不是針對川普的支持者，而是針對那些破壞民主和鼓勵暴力的人。

喬治華盛頓大學法學教授圖利不贊成撤銷任何學位，他認為這是把學位變成政治報復的工具，打擊言論自由。