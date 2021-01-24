我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

川普失去白宫後 還可能失去學位？

編譯李京倫／報導
美國多所大學正在考慮或已經撤銷川普的學術文憑和榮譽學位。Getty Images
美國多所大學正在考慮或已經撤銷川普的學術文憑和榮譽學位。Getty Images

美國之音報導，美國前總統川普曾在6日鼓動支持者遊行到國會，後來情勢失控導致群眾闖入國會，所以雖然他已卸任，但哈佛等美國多所大學正在考慮或已經撤銷其學術文憑和榮譽學位。反對者認為，這些大學把學位變成政治報復工具；贊同者則指出，大學有權追究政府官員的責任。

本月初，美國賓州理海大學撤銷了川普30多年前獲得的榮譽學位，紐約華格納學院也撤銷2004年授予川普的榮譽學位，原因是川普的支持者散布「虛假消息和不信任」，導致美國國會發生致命騷亂。出於同樣原因，川普的母校賓州大學華頓商學院一些校友也呼籲學校撤銷川普的學位。

哈佛大學一些學生請願，要求學校撤銷川普一些支持者和幕僚的學術文憑，包括共和黨籍聯邦眾議員克倫紹、共和黨籍聯邦參議員克魯茲和前白宮發言人麥肯內尼，並取消給川普的榮譽學位。

請願發起人之一、哈佛大學甘迺迪政府學院學生古巴說：「雖然川普已經卸任，這些人之中的大多數仍處於有影響力的地位，民間社會包括大學，有責任參與問責。」

哈佛大學政府系教授艾諾斯說，文憑是達到學校要求之後取得的，榮譽學位則代表校方認為應該支持的東西，他認為學校可以撤銷榮譽學位，但不是針對川普的支持者，而是針對那些破壞民主和鼓勵暴力的人。

喬治華盛頓大學法學教授圖利不贊成撤銷任何學位，他認為這是把學位變成政治報復的工具，打擊言論自由。

川普 美國 哈佛大學

上一則

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

下一則

川普卸任首個周末赴佛州打高爾夫 川粉揮旗歡迎

延伸閱讀

新聞評論／世界歷史轉彎 蔡政府抗中夢該醒

新聞評論／世界歷史轉彎 蔡政府抗中夢該醒
史丹福台灣問題學者祁凱立：警覺中國 拜登不會大改變

史丹福台灣問題學者祁凱立：警覺中國 拜登不會大改變
國民黨海外副主任鍾維君：川普玩火 並非真想幫台灣

國民黨海外副主任鍾維君：川普玩火 並非真想幫台灣
鄺鐵誠：拜登或「撥亂反正」 降低關稅益民生

鄺鐵誠：拜登或「撥亂反正」 降低關稅益民生

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…
確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任