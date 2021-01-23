拜登除舊布新 預示拉丁裔美國人新時代來臨

美國新任總統拜登。 路透

美國 勞權運動者查維斯（Cesar Chavez）的半身像進駐白宮 橢圓形辦公室、白宮官網恢復西語版及女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在就職典禮獻唱，新任總統拜登 （Joe Biden）的任期才開始，就預示拉丁裔美國人的新時代來臨。

法新社報導，從就職典禮開始，民主黨籍的拜登就對美國最大少數族群展現毫無保留的認可。

生於紐約、父母來自波多黎各的珍妮佛羅培茲獲邀在國會大廈舉行的就職典禮獻唱，她以西語大喊：「上帝掌權的國度不可分割，所有人同享自由和正義！」

拜登就任首日簽署一系列行政命令，其中一項是中止建設美國與墨西哥邊界的圍牆。這道牆是前總統川普（Donald Trump）為了阻擋非法移民而建，其中絕大多數是拉丁美洲人。

從拜登在橢圓形辦公室簽署命令的影像可以清楚看到，他身後除了家人照片外，還多了一座勞權運動者查維斯的半身像。

美籍墨西哥裔的查維斯是勞工領袖，曾與他人合力創辦「全國農場工人協會」（National Farm Workers Association），是勞權運動象徵人物之一。

拜登已將查維斯的孫女茱莉（Julie Chavez Rodriguez）延攬入白宮，若他提名的官員人選全數獲聯邦參議院同意，新內閣將有3名拉丁裔官員，為歷來最多。

拜登首日簽署的命令還包括一些文件，與啟動移民改革有關，例如讓1100萬名在美滯留的無證移民有機會歸化為公民，其中約500萬人來自墨西哥，還有200萬人來自中美洲。

同樣在拜登就任首日，白宮重新啟動官網西語版。共和黨籍前總統小布希（George W Bush）首創白宮西語版網頁，繼任的歐巴馬（Barack Obama）也沿用，但川普任內4年，這個網頁從未更新。

川普認為英語才是美國通用語言，但事實是美國並未規定官方語言。美國最大少數族群就是西語裔，約有6000萬人，超過全國人口的18%。根據美國人口調查與統計局（Census Bureau），多達4100萬人在家說的是西語。

川普在佛羅里達州的西語裔族群間頗受擁戴。去年11月總統大選中，估計全國有2000萬拉丁裔選民投票，其中約70%支持拜登，約1/3投給川普。

全國拉丁裔當選暨任命官員協會（NALEO）旗下的教育基金會負責人瓦加斯（Arturo Vargas）說：「拜登總統的作為象徵白宮打開新大門，讓美國拉丁裔族群參與。過去4年，拉丁裔族群只有一小部分人能進入白宮。從昨天起，一切都不同了。」