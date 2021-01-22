中國制裁川普官員 共和黨議員要求拜登強勢回應

中國宣布將制裁卸任總統川普政府時期的官員，共和黨議員要求拜登政府強勢回應。美聯社

美國總統拜登 政府就職第2天即面對共和黨 壓力：中國 宣布將制裁卸任總統川普政府時期的官員，共和黨議員要求拜登政府強勢回應。

路透報導，拜登昨天才走馬上任，中國旋即宣布將制裁包括前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在內等28名川普政府成員。

拜登政府正在尋求共和黨人士支持其相關政策以「勝過」中國，但目前為止只以「徒勞無功且帶嘲諷意味」來回應中國的制裁，並呼籲兩黨齊聲譴責。

新政府還說，中國在拜登就職典禮日宣布這個消息，似乎是想造成美國兩黨分歧。

共和黨籍參議院外交委員會資深議員里契（Jim Risch）在推特（Twitter）表示，北京「已經在測試拜登政府繼續對中國採取更強硬、更有競爭力作法的決心」。

他說：「共和黨與民主黨人必須一起向北京表明我們不會退縮，將捍衛美國利益。」

眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中國制裁「厚顏無恥、毫無根據，企圖壓制和恐嚇」那些要求中國共產黨為種族滅絕、打壓香港犯行負責的官員。

龐培歐在任期最後幾週對中國採取一系列措施。19 日他稱中國對維吾爾族穆斯林犯下「種族滅絕和反人類罪」的罪行。

拜登的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）表示同意龐培歐的說法。中國外交部則回應，希望美方正確看待中國和中美關係，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正確軌道向前發展。

一名共和黨眾議院外交委員會工作人員表示，美國的應對措施可能包括反制裁或是收緊現有措施，並說中國舉動已讓緊張關係升級。