橢圓辦公室易主 拜登撤掉川普「可樂按鈕」

正在美國白宮橢圓辦公室的前總統川普。紅圈即為「可樂按鈕」。(美聯社)

美國白宮 20日易主，新總統拜登 也改變橢圓辦公室的擺設。有媒體記者就注意到，前總統川普 讓侍者幫他送健怡可樂的「可樂按鈕」已從堅毅桌上消失。

泰晤士報廣播首席政治評論員鄧恩（Tom Newton Dunn）21日率先發推文指出，他與星期日泰晤士報政治主編席普曼（Tim Shipman）2019年到白宮專訪川普時，都被那個擺在電話旁邊的「紅色小按鈕」的功能迷住，看著川普按下按鈕，一位白宮管家很快就用銀盤送來一杯可樂，但拜登顯然把按鈕給撤走了。

川普以愛喝可樂聞名，任職總統期間一天可灌下多達12罐健怡可樂。2017年接受美聯社採訪時，川普首度對外展示「可樂按鈕」。

正在美國白宮橢圓辦公室的新總統拜登，攝於20日。桌上已不見川普的「可樂按鈕」。(路透)

前白宮助理西姆斯（Chris Sims）2019年出書爆料，稱川普會用「可樂按鈕」嚇唬訪客，讓他們以為是核彈發射鈕，接著突然按下去，隨後看著吃驚的賓客們不知所措地面面相覷，等白宮管家進來後才放聲大笑。

除撤掉「可樂按鈕」外，橢圓辦公室的地毯則是從米色換回暗藍色，英國小報則對前首相邱吉爾半身像被美國勞工領袖查維斯（Cesar Chavez）取代起了一點小小騷動。同時，以民粹主義聞名的傑克遜總統肖像也被撤下，換上開國元勳富蘭克林，加上拜登跟航太總署借來一塊月岩，在在彰顯他對於科學的興趣。