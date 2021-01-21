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川普回歸平民第1天 打小白球度過 將重返家族企業

編譯盧炯燊／綜合21日電
圖為去年12月川普在西棕棕櫚灘打小白球的照片。(路透)
圖為去年12月川普在西棕棕櫚灘打小白球的照片。(路透)

21日是川普卸任後恢復平民身分的第一天，他在自家位於佛羅里達州的西棕櫚灘(West Palm Beach)高爾夫球場打高爾夫球度過。

川普是從海湖莊園(Mar-a-Lago)度假村出發前往西棕棕櫚灘(West Palm Beach)高爾夫球場打球，媒體發現他依然戴著註冊商標式的「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)的大紅帽子，狀態悠閒，似乎未將眾院議長波洛西要將彈劾資料送交參院之事放在心上。

川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）也在海湖莊園，穿著白色比基尼泳衣在草坪散步。

紐約時報引述消息人士指出，嫁給川普次子艾瑞克（Eric）的賴拉考慮在2022年投入家鄉北卡羅來納州聯邦參議員選舉；共和黨籍的北卡州聯邦參議員柏爾（Richard Burr）早前已表態，不會在2022年尋求連任。

川普將會重返家族企業，川普集團由長子小唐納(Donald Trump Jr.)及次子艾瑞克負責營運，受到疫情打擊，艱苦經營。

過去一年中，川普的高爾夫球場、華盛頓的酒店以及他在蘇格蘭的兩個度假村的收入，均暴跌了40%以上。

根據川普卸任時發布的2020年財務披露信息，盡是壞消息；川普集團巨額債務超過3億元，其中大部分債務將在未來四年到期，身家由上任時的30億元大幅縮水至目前的5億元；不過他的海湖莊園度假收入，過去一年上升了幾百萬元。

小唐納早前受訪時稱債務微不足道，強調川普集團前景秀麗，尤其是高爾夫度假村及高爾夫球場。不過艾瑞克在受訪時，暗示後川普時代可能會出現新風險，特別是冠名業務，過去將川普的名字放在產品或房地產，均為集團帶來龐大收益。

媒體報導，波洛西最快會在22日向參院提交彈劾川普議案，但面對媒體查詢時，她拒絕透露任何消息。

川普 北卡羅來納州 小唐納

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