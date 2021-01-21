史上第三度動用豁免權 奧斯丁可望順利出任防長

美國聯邦眾議院21日表決同意豁免「退役年限未滿7年」的限制，讓美軍中央司令部前司令奧斯丁（Lloyd Austin）能經參議院同意後，出任國防部長。美聯社

美國 聯邦眾議院21日表決同意豁免「退役年限未滿7年」的限制，讓美軍中央司令部前司令奧斯丁（Lloyd Austin）能經參議院同意後，出任國防部 長；在民主黨掌握參眾兩院的狀況下，奧斯丁順利出任防長機率很高。這也是美國歷史上第三位經過國會同意豁免才出任的國防部長。

眾議院以326票贊成、78票反對通過對奧斯丁的豁免，並非所有民主黨議員都投贊成票，15名民主黨議員和63名共和黨議員投下反對票。

國會山莊報報導，反對意見認為，豁免奧斯丁將破壞文人領導五角大廈的原則，尤其是國會在2017年、2021年內兩度同意豁免。

拜登去年12月8日提名 奧斯丁出任防長，立即引發「首位非裔國防部長」和「違反退役限制」種種討論；拜登呼籲國會比照前總統川普首任國防部長馬提斯（James Mattis），豁免奧斯丁的退役限制。拜登說，「我相信文人領軍的重要性，奧斯丁也是。」

美國向來以文官領導五角大廈，避免軍人奪權推翻政府，並鞏固總統的統帥權；若軍人要出任國防部長，則規定退役必須滿7年。奧斯丁2016年才退役，至今4年多，並不符合出任國防部長的規定；若要上任則需要參眾兩院都同意豁免後，再由參議院行使人事同意權。

根據美聯社報導，由國會豁免被提名人受限，歷史上只發生過兩次，一次是1950年時任總統杜魯門提名退役5年的馬歇爾（George Marshall），第二次則是2017年美國總統川普提名退役4年的海軍上將馬提斯（Jim Mattis），當時就有民主黨人反對。