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兩黨不買帳 自由派要更多 拜登移民改革恐遭硬仗

拜登想推1.9兆紓困案 多位共和黨參議員：先緩緩吧

兩黨不買帳 自由派要更多 拜登移民改革恐遭硬仗

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上任，計畫為在美非法居留移民大規模豁免，已引發共和黨國會議員及保守派團體的反對聲浪。（歐新社）
拜登總統上任，計畫為在美非法居留移民大規模豁免，已引發共和黨國會議員及保守派團體的反對聲浪。（歐新社）

拜登總統上任，計畫為在美非法居留移民大規模豁免，已引發共和黨國會議員及保守派團體的反對聲浪；民主黨僅以些微之差居多數的情況下，拜登欲推動的移民改革，在國會恐將面臨一場硬仗。

過去四年來規定嚴苛且層層限制的移民政策，隨著川普下台而落幕；但拜登新政府面臨的難題是，過於激進的移民改革將讓溫和派民主黨員感到不舒服，但自由派人士卻主張拜登應該做得更多，將給拜登帶來壓力。

➤➤➤拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍

拜登政權交接小組成員透露，根據新政府的移民計畫草案，數以百萬計沒有合法身分的移民，如果是在2021年1月1日之前就已在美國國內，將可獲得在八年內成為公民的機會；拜登政府也成立海外地區接受庇護申請的處理方案，邊界地區的監控則將借重科技。

讓情勢變得更加複雜的是，某些移民權益倡議團體仍不滿足，矢言將要求拜登對無證移民進一步採取積極措施，例如為遣返、拘留及逮捕新案下達立即暫停令(immediate moratoriums)。

參院司法委員會資深成員、共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)說，對無證移民大規模赦免，卻沒有涉下預防措施，也沒有附帶條件，「根本是行不通的。」

經常參與參院移民政策辯論的共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)也說：「很多議題我們都能夠與拜登合作解決，但不分青紅皂白就對非法居留者法外開恩，絕對不是可行之道。」

移民 拜登 共和黨

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