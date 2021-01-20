我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老喬總統喊團結 任重道險

不斷更新／拜登返白宮 全美線上慶賀遊行開始

老喬總統喊團結 任重道險

本報記者 張文馨
拜登這位史上年紀最長的總統，面對川普四年亂政，造就一個堪稱近代史上最為分裂的美國，這位從政半世紀的「老喬」此後任重道險，從內政到外交，都待他撥亂反正。美聯社
拜登這位史上年紀最長的總統，面對川普四年亂政，造就一個堪稱近代史上最為分裂的美國，這位從政半世紀的「老喬」此後任重道險，從內政到外交，都待他撥亂反正。美聯社

川普終於下台，拜登接任美國總統。這位史上年紀最長的總統，面對川普四年亂政，造就一個堪稱近代史上最為分裂的美國，這位從政半世紀的「老喬」此後任重道險，從內政到外交，都待他撥亂反正。

拜登總統的第一件公務，不在白宮，而是在國會簽署移民等多項行政令，正如他所形容的無法懈怠。套用川普的形容，拜登是「華府沼澤」中人，是不折不扣的「深層政府」建制派，拜登的第一天就以「團結」定調，在朝野易幟的新形勢下，新政府是設法融合還是持續對抗，端視這位在國會以溝通協調著稱的老喬如何出招。

拜登以超過8000萬票的普選票，壓倒性獲得總統大選勝利；但川普挾其7400萬票自重，始終沒有認輸，鼓動川粉暴民攻陷國會山莊，還不肯出席拜登的就職典禮，凡此種種給美國民主創下不願和平轉移政權的惡例。

在拜登就職前夕，美國國家廣播電視新聞台（NBC）與華爾街日報一項民調顯示，有74%共和黨支持者不認為拜登勝選，有73%的受訪者認為美國未來四年仍持續分裂，相信未來四年可以團結的僅24%。

NBC以「極化」、「悲觀」和「痛苦」來形容當前的美國及未來，且NBC提到，這是22年來連續調查中，美國受訪者首度出現對未來的悲觀大過樂觀。

這些都是拜登上台後即將面臨的現實與困境，全力解決新冠疫情同時，他還得設法重建國民對民主的信心。

不過，危機越大，轉機也就不遠，拜登若能掌控情勢，推動兩黨團結，和解或能有成；反之，若川粉及極右翼支持者仍在川普的鼓動下，持續把持共和黨，拜登作為總統，何時出手、如何出手，都可能影響他的執政的穩固。

畢竟，共和黨人只可能選擇性與拜登合作，無法立即完全擺脫川普陰影。

無論是疫情、美國國際地位、經濟衰退、種族不公或氣候變遷問題，美國廣播公司（ABC）公布的民調，看好或缺乏信心的民眾幾乎都是各半，美國的問題不只極化，還有民粹治下的極度分裂。

以史為鏡，川普在2017年就職演說中，以「美國式屠戮」（American carnage）血淋淋地批判過往政府的失敗作為，揚言「當下就要停止」，結果場內高喊美國優先，場外示威群眾與警察爆發衝突，有人在華府市中心砸店、縱火。

四年前美國總統的執政挑戰是對立的美國，今日亦然。拜登在就職演說中提到要「終結不文明的戰爭(uncivil war)」；這裡的uncivil或許是雙關語，除了要終結不文明的對立，也要終結這場因對立而接近內戰的「非內戰」。

川普利用人民不滿民主黨執政濫施濫捨的相對剝奪感上台，卻也在由他一手炮製的謊言與分裂氛圍中下台。拜登和他的團隊如何前事不忘，作為接下來的執政之師，人民在兩年後的期中選舉，很快就有結論。

美國優先 拜登 川普

上一則

拜登徒步進白宮 途中與媒體碰拳：堅持你在做的事

延伸閱讀

拜登徒步進白宮 途中與媒體碰拳：堅持你在做的事

拜登徒步進白宮 途中與媒體碰拳：堅持你在做的事
不斷更新／拜登、賀錦麗返白宮 全美線上慶賀遊行開始

不斷更新／拜登、賀錦麗返白宮 全美線上慶賀遊行開始
拜登宣誓就職 紐約市警：計畫削減川普大廈周邊警力

拜登宣誓就職 紐約市警：計畫削減川普大廈周邊警力
拜登就職 世界領袖紛祝賀並盼強化關係

拜登就職 世界領袖紛祝賀並盼強化關係

熱門新聞

民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
不斷更新／拜登、賀錦麗返白宮 全美線上慶賀遊行開始

不斷更新／拜登、賀錦麗返白宮 全美線上慶賀遊行開始
「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中
5小時內送走川普 白宮動員90人打點

5小時內送走川普 白宮動員90人打點
川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字

川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字