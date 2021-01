拜登宣誓就職 「將恢復美國精神」 承諾將永遠對美國民眾說實話

拜登在就職演說中表示,上任後將「恢復美國精神」,並呼籲美國在當前危機下要團結,美國民眾的心願已被聽見,「讓我們重新開始」,美國將以更強大的形象前進。

民主黨籍美國 準總統拜登 20日上午11時48分在美國最高法院大法官羅伯茲(John Roberts)的見證下宣誓就職,成為美國第46任總統;拜登在就職演說中表示,上任後將「恢復美國精神」,並呼籲美國在當前危機下要團結,美國民眾的心願已被聽見,他承諾會永遠對美國民眾說實話,「讓我們重新開始」,且稱美國將以更強大的姿態面對世界。

拜登表示,這是美國的日子,是民主的一天,蘊含歷史和希望,「民主很珍貴,雖然它很脆弱,但它將永遠長存」;拜登在演說中致謝兩黨,我們從和平與戰爭中一路走來,但前面還有很長的路在等待我們,很多事業需要我們去建設並恢復,「美國已經迎來新的考驗和挑戰」。

拜登表示,新冠疫情 在過去一年奪走太多美國生命,大量商家倒閉,民眾失業,但「繁榮將隨計畫而至」,包括恢復教育和經濟;他也表示將迎接更多挑戰,包括白人至上等極端主義,呼籲美國團結和睦。

「美國必須進步」,拜登說,今天我們見證美國史上首位亞裔、非裔女副總統,「別說我們不能改變」,他堅信美國未來的狀況將比現在更好,「我們有很多要修復和治癒」。

拜登呼籲美國「重新開始」,尊重彼此,拒絕分裂,表示將「帶領美國團結」,稱自己對此傾注所有心力,「面對疫情,我們需要彼此」,團結總能帶領美國走出一切困境。

拜登表示將成為「所有美國民眾的總統」,不論支持者還是反對者,「如果你們用心聽我的心聲並看了我的行為,仍然反對我,那也沒關係,因為這就是民主」,但意見分歧不應導致分裂。

拜登說,今天這個時刻「全世界都在見證」,美國將以更強大的姿態前進,不是應對「昨天的困難」,而是迎接「明天和未來一切的挑戰」,他表示,「我們將會以如何應對眼前的挑戰被歷史定義,但我們已準備好」,他也指美國將恢復與盟友的關係,參與世界事務,「我們將成為強大、可信的盟友」,為和平、進步與安全努力;與此同時,不少歐盟領袖也發推文祝賀拜登,並對未來與美國的合作展現積極態度。

拜登在演說最後對美國民眾承諾,「我將永遠對你們說實話」(I will always level with you),捍衛憲法,捍衛民主,捍衛美國。