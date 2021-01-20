拜登宣誓就職 「將恢復美國精神」 承諾將永遠對美國民眾說實話

拜登在就職演說中表示，上任後將「恢復美國精神」，並呼籲美國在當前危機下要團結，美國民眾的心願已被聽見，「讓我們重新開始」，美國將以更強大的形象前進。

民主黨籍美國 準總統拜登 20日上午11時48分在美國最高法院大法官羅伯茲(John Roberts)的見證下宣誓就職，成為美國第46任總統；拜登在就職演說中表示，上任後將「恢復美國精神」，並呼籲美國在當前危機下要團結，美國民眾的心願已被聽見，他承諾會永遠對美國民眾說實話，「讓我們重新開始」，且稱美國將以更強大的姿態面對世界。

拜登表示，這是美國的日子，是民主的一天，蘊含歷史和希望，「民主很珍貴，雖然它很脆弱，但它將永遠長存」；拜登在演說中致謝兩黨，我們從和平與戰爭中一路走來，但前面還有很長的路在等待我們，很多事業需要我們去建設並恢復，「美國已經迎來新的考驗和挑戰」。

拜登表示，新冠疫情 在過去一年奪走太多美國生命，大量商家倒閉，民眾失業，但「繁榮將隨計畫而至」，包括恢復教育和經濟；他也表示將迎接更多挑戰，包括白人至上等極端主義，呼籲美國團結和睦。

「美國必須進步」，拜登說，今天我們見證美國史上首位亞裔、非裔女副總統，「別說我們不能改變」，他堅信美國未來的狀況將比現在更好，「我們有很多要修復和治癒」。

拜登呼籲美國「重新開始」，尊重彼此，拒絕分裂，表示將「帶領美國團結」，稱自己對此傾注所有心力，「面對疫情，我們需要彼此」，團結總能帶領美國走出一切困境。

拜登表示將成為「所有美國民眾的總統」，不論支持者還是反對者，「如果你們用心聽我的心聲並看了我的行為，仍然反對我，那也沒關係，因為這就是民主」，但意見分歧不應導致分裂。

拜登說，今天這個時刻「全世界都在見證」，美國將以更強大的姿態前進，不是應對「昨天的困難」，而是迎接「明天和未來一切的挑戰」，他表示，「我們將會以如何應對眼前的挑戰被歷史定義，但我們已準備好」，他也指美國將恢復與盟友的關係，參與世界事務，「我們將成為強大、可信的盟友」，為和平、進步與安全努力；與此同時，不少歐盟領袖也發推文祝賀拜登，並對未來與美國的合作展現積極態度。

拜登在演說最後對美國民眾承諾，「我將永遠對你們說實話」（I will always level with you），捍衛憲法，捍衛民主，捍衛美國。