政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

圖為總統當選人拜登夫婦在就職典禮會場。美聯社

Politico新聞網站20日報導報導，拜登 團隊幕僚擔心，政權交接期間遭遇諸多不順，恐怕只是「冰山一角」，行政部門積弊深重，程度可能遠遠超過預期。

報導指出，拜登團隊對於從川普政府手中接下爛攤子，並未抱持不切實際的憧憬，拜登幕僚已有心理準備，將面臨雜亂無章的政府以及缺乏管理的官僚機制，許多單位過去四年來幾乎處於閒置，甚至被遺忘的狀態。

然而，就在總統當選人拜登即將就職的最後幾個小時，拜登團隊瀰漫一股恐懼不安，擔心政權交接期間遇到的各種阻撓，讓他們還沒看清各個政府部門的問題全貌，行政部門積弊之深可能超出原先預期。

一名拜登交接團隊資深官員便形容，交接期間遇到的狀況，恐怕只是「冰山一角」。

報導指出，國家安全會議(National Security Council)裡的川普政府官員，就連內部人員名單也不願告知拜登交接團隊；拜登交接團隊向國防部索取資料時，不是被棄之不理，就是只得到部分解答。

根據慣例，白宮預算 管理局(Office of Management and Budget)須為即將上台的交接團隊提供職業文官，協助編擬預算，但拜登團隊卻碰了釘子，讓拜登團隊官員因此感到沮喪，因為預算編列將會因此耽擱。美國 貿易代表處(Office of the United States Trade Representative，簡稱USTR)更是清楚表明，不願對拜登交接團隊提供協助。

知情人士說，美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)的幕僚長對拜登交接團隊官員說：「交接並非美國貿易代表處的優先事項。」美國貿易代表處發言人並未回應Politico新聞網站採訪要求。

知情人士透露，就在政權交階時期進入倒數之際，川普政府的政務官仍給拜登團隊穿小鞋，處處刁難，不讓交接團隊成員取得各種資料，也不允許在職業文官的會議旁聽；拜登團隊無法取得的資料包括新冠疫苗存於何處、疫苗配送分析報告，以及尚未對社會大眾公布的新冠病毒案例狀況。