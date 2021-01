政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

圖為總統當選人拜登夫婦在就職典禮會場。美聯社

Politico新聞網站20日報導報導,拜登 團隊幕僚擔心,政權交接期間遭遇諸多不順,恐怕只是「冰山一角」,行政部門積弊深重,程度可能遠遠超過預期。

報導指出,拜登團隊對於從川普政府手中接下爛攤子,並未抱持不切實際的憧憬,拜登幕僚已有心理準備,將面臨雜亂無章的政府以及缺乏管理的官僚機制,許多單位過去四年來幾乎處於閒置,甚至被遺忘的狀態。

然而,就在總統當選人拜登即將就職的最後幾個小時,拜登團隊瀰漫一股恐懼不安,擔心政權交接期間遇到的各種阻撓,讓他們還沒看清各個政府部門的問題全貌,行政部門積弊之深可能超出原先預期。

一名拜登交接團隊資深官員便形容,交接期間遇到的狀況,恐怕只是「冰山一角」。

報導指出,國家安全會議(National Security Council)裡的川普政府官員,就連內部人員名單也不願告知拜登交接團隊;拜登交接團隊向國防部索取資料時,不是被棄之不理,就是只得到部分解答。

根據慣例,白宮預算 管理局(Office of Management and Budget)須為即將上台的交接團隊提供職業文官,協助編擬預算,但拜登團隊卻碰了釘子,讓拜登團隊官員因此感到沮喪,因為預算編列將會因此耽擱。美國 貿易代表處(Office of the United States Trade Representative,簡稱USTR)更是清楚表明,不願對拜登交接團隊提供協助。

知情人士說,美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)的幕僚長對拜登交接團隊官員說:「交接並非美國貿易代表處的優先事項。」美國貿易代表處發言人並未回應Politico新聞網站採訪要求。

知情人士透露,就在政權交階時期進入倒數之際,川普政府的政務官仍給拜登團隊穿小鞋,處處刁難,不讓交接團隊成員取得各種資料,也不允許在職業文官的會議旁聽;拜登團隊無法取得的資料包括新冠疫苗存於何處、疫苗配送分析報告,以及尚未對社會大眾公布的新冠病毒案例狀況。