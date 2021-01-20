我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣誓就職 「將恢復美國精神」 承諾將對美民眾說實話

不斷更新／拜登宣誓就職 正式成為美國第46任總統

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

記者顏伶如／綜合報導
圖為總統當選人拜登夫婦在就職典禮會場。美聯社
圖為總統當選人拜登夫婦在就職典禮會場。美聯社

Politico新聞網站20日報導報導，拜登團隊幕僚擔心，政權交接期間遭遇諸多不順，恐怕只是「冰山一角」，行政部門積弊深重，程度可能遠遠超過預期。

報導指出，拜登團隊對於從川普政府手中接下爛攤子，並未抱持不切實際的憧憬，拜登幕僚已有心理準備，將面臨雜亂無章的政府以及缺乏管理的官僚機制，許多單位過去四年來幾乎處於閒置，甚至被遺忘的狀態。

然而，就在總統當選人拜登即將就職的最後幾個小時，拜登團隊瀰漫一股恐懼不安，擔心政權交接期間遇到的各種阻撓，讓他們還沒看清各個政府部門的問題全貌，行政部門積弊之深可能超出原先預期。

一名拜登交接團隊資深官員便形容，交接期間遇到的狀況，恐怕只是「冰山一角」。

報導指出，國家安全會議(National Security Council)裡的川普政府官員，就連內部人員名單也不願告知拜登交接團隊；拜登交接團隊向國防部索取資料時，不是被棄之不理，就是只得到部分解答。

根據慣例，白宮預算管理局(Office of Management and Budget)須為即將上台的交接團隊提供職業文官，協助編擬預算，但拜登團隊卻碰了釘子，讓拜登團隊官員因此感到沮喪，因為預算編列將會因此耽擱。美國貿易代表處(Office of the United States Trade Representative，簡稱USTR)更是清楚表明，不願對拜登交接團隊提供協助。

知情人士說，美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)的幕僚長對拜登交接團隊官員說：「交接並非美國貿易代表處的優先事項。」美國貿易代表處發言人並未回應Politico新聞網站採訪要求。

知情人士透露，就在政權交階時期進入倒數之際，川普政府的政務官仍給拜登團隊穿小鞋，處處刁難，不讓交接團隊成員取得各種資料，也不允許在職業文官的會議旁聽；拜登團隊無法取得的資料包括新冠疫苗存於何處、疫苗配送分析報告，以及尚未對社會大眾公布的新冠病毒案例狀況。

拜登 美國 預算

上一則

直播／第46任總統拜登就職典禮 中文直播

下一則

賀錦麗宣誓就職 紫衣致敬首位競選總統的非裔女性

延伸閱讀

不斷更新／賀錦麗宣誓就職 正式成為美國副總統

不斷更新／賀錦麗宣誓就職 正式成為美國副總統
直播／第46任總統拜登就職典禮 中文直播

直播／第46任總統拜登就職典禮 中文直播
美政治分裂疫情肆虐下 拜登將宣誓為第46位總統

美政治分裂疫情肆虐下 拜登將宣誓為第46位總統
17名眾院新科共和黨 致信拜登表示期待合作

17名眾院新科共和黨 致信拜登表示期待合作

熱門新聞

民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中
5小時內送走川普 白宮動員90人打點

5小時內送走川普 白宮動員90人打點
川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字

川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字
拜登淚別德拉瓦抵華府 唯一遺憾長子不在場

拜登淚別德拉瓦抵華府 唯一遺憾長子不在場