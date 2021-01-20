華府放晴 拜登夫婦、賀錦麗夫婦到達就職典禮現場

根據國家氣象局的預報，這是近30年來首次晴天的總統就職典禮。(美聯社)

10:33 AM 更新

當選總統拜登 及夫人吉爾拜登、當選副總統賀錦麗及其先生任德龍(Doug Emhoff)已抵達國會山莊，並由國會就職典禮委員會領袖接待入場。

在此之前，副總統潘斯(Mike Pence)也到場參與就職典禮，川普總統同日一早已乘坐空軍一號前往佛羅里達，不會出席今日就職典禮。

拜登夫婦、賀錦麗夫婦到達就職典禮現場。(美聯社)

10 AM

當選總統拜登與當選副總統賀錦麗將於20日中午在國會山莊西側台階宣誓就職，前總統歐巴馬 夫婦、前總統柯林頓 夫婦已相繼進場；歐巴馬稍早還在推特發文祝賀拜登，配圖兩人互拍肩膀走出一扇門的照片，並說「這是屬於你的時間」。

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

參院共和黨領袖麥康諾與夫人、數天前剛辭任聯邦運輸部部長的趙小蘭稍後也進場；參院民主黨領袖舒默，拜登競選時的昔日「對手」參議員克洛布徹(Amy Klobuchar)、桑德斯等也已到場。

（影音來源：Biden Inaugural Committee YouTube 頻道）

根據國家氣象局的預報，這是近30年來首次晴天的總統就職典禮，空氣能見度高，氣溫在35到40華氏度之間；上一次就職典禮遇上晴朗天氣是1993年柯林頓的就任儀式。

近30年來每屆美國新總統就任時都為陰天或下雨，2017年川普就職儀式為陰天，他宣誓時還下起小雨；2009年歐巴馬就職時也為陰冷天氣，且風寒導致體感溫度降至華氏20度以下；2005年老布希(George W. Bush)就職時也為陰天，且前兩天降雪；2001年小布希就職典禮時，華府天氣陰雨且有霧，能見度不足兩哩；而1997年柯林頓(Bill Clinton)就職時也為陰天。