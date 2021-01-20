我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／第46任總統拜登就職典禮 中文直播

華府放晴 拜登夫婦、賀錦麗夫婦到達就職典禮現場

華府放晴 拜登夫婦、賀錦麗夫婦到達就職典禮現場

記者羅曉媛張筠／華盛頓報導
根據國家氣象局的預報，這是近30年來首次晴天的總統就職典禮。(美聯社)
根據國家氣象局的預報，這是近30年來首次晴天的總統就職典禮。(美聯社)

10:33 AM 更新

當選總統拜登及夫人吉爾拜登、當選副總統賀錦麗及其先生任德龍(Doug Emhoff)已抵達國會山莊，並由國會就職典禮委員會領袖接待入場。

在此之前，副總統潘斯(Mike Pence)也到場參與就職典禮，川普總統同日一早已乘坐空軍一號前往佛羅里達，不會出席今日就職典禮。

拜登夫婦、賀錦麗夫婦到達就職典禮現場。(美聯社)
拜登夫婦、賀錦麗夫婦到達就職典禮現場。(美聯社)

10 AM

當選總統拜登與當選副總統賀錦麗將於20日中午在國會山莊西側台階宣誓就職，前總統歐巴馬夫婦、前總統柯林頓夫婦已相繼進場；歐巴馬稍早還在推特發文祝賀拜登，配圖兩人互拍肩膀走出一扇門的照片，並說「這是屬於你的時間」。

參院共和黨領袖麥康諾與夫人、數天前剛辭任聯邦運輸部部長的趙小蘭稍後也進場；參院民主黨領袖舒默，拜登競選時的昔日「對手」參議員克洛布徹(Amy Klobuchar)、桑德斯等也已到場。

（影音來源：Biden Inaugural Committee YouTube 頻道）

根據國家氣象局的預報，這是近30年來首次晴天的總統就職典禮，空氣能見度高，氣溫在35到40華氏度之間；上一次就職典禮遇上晴朗天氣是1993年柯林頓的就任儀式。

近30年來每屆美國新總統就任時都為陰天或下雨，2017年川普就職儀式為陰天，他宣誓時還下起小雨；2009年歐巴馬就職時也為陰冷天氣，且風寒導致體感溫度降至華氏20度以下；2005年老布希(George W. Bush)就職時也為陰天，且前兩天降雪；2001年小布希就職典禮時，華府天氣陰雨且有霧，能見度不足兩哩；而1997年柯林頓(Bill Clinton)就職時也為陰天。

前總統歐巴馬夫婦到達就職典禮現場。(美聯社)
前總統歐巴馬夫婦到達就職典禮現場。(美聯社)

拜登 歐巴馬 柯林頓

上一則

布林肯國務卿人事案 學者：台灣可期更大國際參與

下一則

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

延伸閱讀

不斷更新／拜登就職日 川普告別白宮 歐巴馬道賀

不斷更新／拜登就職日 川普告別白宮 歐巴馬道賀
美政治分裂疫情肆虐下 拜登將宣誓為第46位總統

美政治分裂疫情肆虐下 拜登將宣誓為第46位總統
17名眾院新科共和黨 致信拜登表示期待合作

17名眾院新科共和黨 致信拜登表示期待合作
拜登將宣誓就職 美股早盤漲100點

拜登將宣誓就職 美股早盤漲100點

熱門新聞

民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中
5小時內送走川普 白宮動員90人打點

5小時內送走川普 白宮動員90人打點
川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字

川普告別演說 「聯合全球對抗中國」列政績 就是不提他名字
共和黨科州眾議員布波特 被爆曾率大批群眾到國會探勘

共和黨科州眾議員布波特 被爆曾率大批群眾到國會探勘