布林肯國務卿人事案 學者：台灣可期更大國際參與

國務卿被提名人布林肯(Antony Blinken)。美聯社

美國 參議院外委會19日召開國務卿提名人布林肯人事聽證會。專家指出，從布林肯在聽證會的發言研判，在美方支持下，台灣 可期待更大的國際參與空間，包括與歐洲的關係也可望進一步深化。

美國正副總統當選人拜登（Joe Biden）及賀錦麗（Kamala Harris）20日宣誓就職。美國聯邦參議院外交委員會19日就布林肯（Antony Blinken）的人事案召開聽證會，期間多名議員關切美中關係及北京對香港、台灣的侵略野心。

澳洲國立大學（Australian National University）亞太學院講師宋文笛接受採訪時說，布林肯在任命聽證會上關於中國與台灣的發言可謂給台灣「吃了定心丸」。儘管布林肯表示，將重新檢視卸任在即的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）近日頒布的關於取消與台灣交往限制的規定，宋文笛指出，布林肯也提到，檢視將依據「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），而此法立意即為在「台灣關係法」基礎上進一步深化台美關係。

此外，布林肯重申拜登政府將視美國國會為制定外交政策的重要夥伴、將充分尊重國會立場。宋文笛說，國會可謂美國最「挺台」的政治場域，可合理期待未來在行政部門與國會協作下，美方將持續有具制度穩定性的友台作為。

宋文笛分析，布林肯清楚表達美中關係仍將以「競爭」為基調，但強調美國應確保自己是實力較強的一方。整體來看，這意味拜登政府將著力於「內外兼修」：一個內政處理得宜，且活躍於國際多邊機制、影響力可藉由盟友有效擴散的美國，在面對來自中國的挑戰時，確實較能保有優勢。對台灣來說，這樣的美國不僅可為進一步擴大台灣的國際參與空間搭建更寬廣、穩定的舞台，其安全承諾也更為可靠。

布林肯在聽證會也再度提到自己的身世、家族各代人與歐洲的深刻連結，以及對自歐洲逃離共產集權統治、在納粹大屠殺中倖存的家人而言，美國是自由與希望的偉大象徵，而他的願景即為讓美國「憑藉典範的力量」領導世界。

台灣與歐盟 的關係近年有顯著進展；美國拜登政府上任後，台灣是否有可能「順勢」與歐盟進一步提升關係？

台灣歐盟中心副主任張台麟指出，就美中對抗相關議題，歐盟一向採取較謹慎態度、不輕易「選邊站」。對於中國，歐盟視議題特性及需求而有不同交往、應對策略，但整體而言是既競爭又合作，同時有一定程度的對立。

張台麟表示，自2019年以來，法國、德國等陸續推出印太戰略相關政策文件，其中就帶有圍堵中國的成分。不過，若美中關係在拜登政府下不再高度緊繃、氣氛趨緩，則研判歐盟在風險成本降低的情況下，將更願意與美國「站在同一邊」。對台灣來說，這可以是深化與歐洲關係的契機，甚至進而推動與歐盟更具制度性的關係，例如催生歐盟版「台灣關係法」。