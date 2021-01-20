川普告別演說 「我們將很快再見」

川普總統20日發表告別演說。(美聯社)

川普 總統20日發表告別演說，表示他將「永遠戰鬥」，並祝福新政府「好運」，稱新政府一定能取得巨大成功，因為有他奠定的良好基礎，他在演說中隻字未提拜登 ，上飛機離開華府前往佛羅里達的那一刻，他表示「祝你們有美好的人生，我們很快將會再見」。

(影音來源：The Telegraph YouTube頻道)

川普在離開白宮前往佛羅里達州前發表告別演說，他感謝美國 人民和這個「偉大的國家」，「我很榮幸成為你們的總統」，他表示將會永遠戰鬥，「我會看著、聽著，美國的未來從未像現在一樣好」，川普也祝福新政府「好運並取得巨大成功」，但隻字未提拜登的名字，他在祝福新政府的同時也強調自己取得的成就，「(新政府)他們必定會取得巨大成功，因為他們有良好的基礎」。

一名消息人士透露，川普在發表告別演說前拒絕採用助理為他準備好的演講稿，並在上台前最後一刻撤下提詞器，知情人士指，原先準備好的告別演說稿中有關於政權和平轉移的內容，以及祝福新政府的言詞，但川普拒絕採用。

此外知情人士也透露，川普給拜登留了一張紙條，但目前內容並未公開。

川普也在演說中感謝自己的子女和家人，「他們原能選擇過更容易的生活，但他們真的非常努力，並取得絕佳的成就」，川普也稱第一夫人梅蘭妮亞為「集良善、美貌和尊榮於一體的女性」，梅蘭妮亞也在告別演說中表示「很榮幸成為美國的第一夫人」，並感謝大家的愛與支持。