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川普告別演說 「我們將很快再見」

川普離開白宮 搭乘專機前往安德魯基地參加告別典禮

後川普時代 共和黨人的糾結與兩難

中央社／華盛頓20日專電
美國國會暴動讓川普下台身影蒙上陰影，未來恐須面對參議院彈劾審判。究竟該持續擁護跌落神壇的川普，還是切割自保另尋新主，是許多共和黨人在後川普時代要面對的難題。 路透
美國國會暴動讓川普下台身影蒙上陰影，未來恐須面對參議院彈劾審判。究竟該持續擁護跌落神壇的川普，還是切割自保另尋新主，是許多共和黨人在後川普時代要面對的難題。 路透

美國國會暴動讓川普下台身影蒙上陰影，未來恐須面對參議院彈劾審判。究竟該持續擁護跌落神壇的川普，還是切割自保另尋新主，是許多共和黨人在後川普時代要面對的難題。

過去4年「川普主義」席捲全美，川普靠著直白庶民語言、敢說敢做與不按牌理出牌的非典型政客作風，吸引大批死忠支持者。即便爭議不斷，川普個人魅力與政治風格仍讓他成為共和黨最有力的吸票機，黨內地位無人能撼動。

隨著川普輸掉大位、大批川粉6日闖入國會殿堂，引發各界撻伐，不少過去對川普唯命是從的共和黨人紛紛跳船。眾議院13日以川普「煽動叛亂」為由發動彈劾案，10名共和黨議員倒戈投下同意票，讓川普成為美國史上首位遭眾院彈劾兩次的總統。

不過，政治終究是現實的。現實是即便川普深陷風波，仍有不少支持者不離不棄；共和黨人若在川普卸任後保持距離，恐會觸怒廣大川粉，選票流失。

近期多項數據顯示，川普基本盤仍雄厚，絕非任何一位共和黨人可取代。去年11月雖輸掉大選，但仍獲超過7400萬張普選票，打破過去共和黨得票紀錄，也是美國史上第2高，僅次於贏得選舉的民主黨籍拜登。

美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）在國會動亂後的民調也發現，受訪的共和黨支持者中，仍有70%認同川普施政表現；被問到認不認為川普該為動亂負責時，高達80%認為不應該，僅17%回答應該。

需要注意的是，川普各大社群平台帳號在卸任前陸續因國會動亂遭停用，褪去總統光環又失去社群舞台，是否能長期維持外界興趣與熱度，仍有待觀察。

史丹佛大學胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）近日接受美國公共電視網（PBS）訪問時指出，某種程度上川普未來還具有影響力，但隨著卸任時間拉長，人們有機會好好反思過去4年與選後情勢有多混亂，川普影響力會逐漸減弱。

進入後川普時代，共和黨人究竟會持續擁護川普還是切割保持距離，取決於多項因素。包含「川普主義」還能存活多久？卸任後的川普對黨的未來是加分還是減分？2024年重返執政還是得靠川普，或另有人選？

共和黨人會如何抉擇，或許可從接下來的參議院彈劾審判看出端倪。

參院若要通過彈劾將川普定罪，需要2/3以上、至少67位議員同意；未來民主黨在參院有50席，至少需要17位共和黨議員倒戈。若川普被定罪，議員將能接續表決禁止他日後出任公職；提案若獲過半議員支持，將能阻絕2024年捲土重來的可能。

若參院共和黨人集體投下反對票，代表仍選擇與川普站在一起，至少短時間內是如此。若跑票人數不少，或甚至超過跨門檻所須的17人，將被視為共和黨人決定終結「川普時代」的清楚訊號。

不論共和黨最後抉擇為何，這步棋都是險棋，走不好可能會與白宮大位再錯過4年。

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